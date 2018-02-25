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İsrail'den Batı Şeria'da 350 yasa dışı konuta onay

25 Şubat 2018, Pazar 21:21
İsrail hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'da Gush Etzion Yahudi yerleşim biriminin bir parçası sayılan Netiv Ha'avot mahallesine 350 yeni konutun inşa edilmesini onayladı.

​İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Netiv Ha'avot Yahudi yerleşim birimine ek 350 yeni konutun inşa edilmesini onayladığı bildirildi.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, bakanlar kurulunun bugünkü toplantısında konuşan İsrail hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinin güneyindeki Gush Etzion Yahudi yerleşim biriminin bir parçası sayılan Netiv Ha'avot mahallesine 350 yeni konutun inşa edilmesini onayladı.

NETANYAHU: UZUN ZAMANDIR BEKLİYORLARDI

Haberde Başbakan Benyamin Netanyahu'nun, "Netiv Ha'avotlular çok uzun zamandır bekliyorlardı" sözlerine yer verildi.

Hükümetin ayrıca, daha önce İsrail Yüksek Adalet Mahkemesi tarafından Filistinlilerin özel mülkü üzerine inşa edildiği gerekçesiyle evlerinden çıkarılmasına karar verilen 15 Yahudi aile için de geçici konut inşa edilmesini onayladığı kaydedildi.

İsrail'in kanal 7 televizyonunun haberinde ise Netanyahu'nun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti yakınlarındaki Har Brakha Yahudi yerleşim birimine 800 yeni konutun inşa edilmesi için fizibilite çalışmalarına başlama talimatı verdiği bildirildi.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

1967'DEN BU YANA BATI ŞERİA'DA YASA DIŞI 131 YERLEŞİM BİRİMİ KURULDU

Doğu Kudüs ve Batı Şeria 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İnşa ettiği duvarla bu iki bölgeyi birbirinden ayıran İsrail, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Doğu Kudüs'e geçişini engelliyor. İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yerleşim birimi kurduğu ifade ediliyor. Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık 500 bin, Doğu Kudüs'te 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede 1 milyona çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm Yahudi yerleşim birimleri 'yasa dışı' kabul ediliyor.

AA

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