İsrail'den bir yasak zulmü daha!

İsrail'in, Mescid-i Aksa'nın bitişiğindeki tarihi Babu'r Rahme Mezarlığı'nın bir kısmında ölülerin defnedilmesini yasaklama kararı aldığı bildirildi.

Ürdün Hükümetine bağlı İslami Vakıflar Dairesinde Mezarlıklar Bakım Komitesi Başkanı Mustafa Ebu Zehra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail hükümetine bağlı Doğa İdaresi ile Kudüs Belediyesinin, Babu'r Rahme Mezarlığı'nın doğusundaki iki bölgede ölülerin defnedilmesinin yasaklanması yönünde karar aldığını ifade etti.

Ebu Zehra, defin yasağı getirilen bölgelerden birinde 84 Mısır askerinin yattığı, "El-Hüseyni Tepesi" olarak bilinen diğer bölgede ise Osmanlı döneminden Türklerin metfun olduğu bilgisini verdi.

"Apaçık bir saldırı ve tarihin tahrif edilmesi"

Ebu Zehra, Babu'r Rahme'nin, Hz. Ömer'in Kudüs'ü fethettiği 637'den bu yana Müslümanların ölülerini defnettiği tarihi bir kabristan olduğunu söyledi.

Söz konusu kararı eleştiren Ebu Zehra, bunun "Müslümanlara meydan okuyan apaçık bir saldırı ve tarihin tahrif edilmesi girişimi olduğunu" dile getirdi