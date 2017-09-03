İsrail'den bütün tepkilere rağmen 'hukuksuzluk' ve 'işgal'e devam kararı!

İsrail hükümetinin, mahkeme kararıyla tahliye edilen "Amona"nın yerine inşa edilecek yeni Yahudi yerleşim birimi için 17 milyon dolar tahsis edilmesini onayladığı bildirildi.

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