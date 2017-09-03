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İsrail'den bütün tepkilere rağmen 'hukuksuzluk' ve 'işgal'e devam kararı!

03 Eylül 2017, Pazar 23:39
İsrail hükümetinin, mahkeme kararıyla tahliye edilen "Amona"nın yerine inşa edilecek yeni Yahudi yerleşim birimi için 17 milyon dolar tahsis edilmesini onayladığı bildirildi.

İsrail Yedinci Kanalı'nın haberine göre, birkaç ay önce mahkeme kararıyla tahliye edilen Amona'nın yerine inşa edilmesi planlanan "Amichai" yerleşim birimi için 17 milyon dolar tahsis edilmesi kararı İsrail hükümetince kabul edildi.

Yeni Yahudi yerleşim yeri için ayrılan bütçenin "Binyamin Bölgesel Meclisi"ne teslim edileceği belirtildi.

İsrail Sivil İdare Birimi, mahkeme kararıyla boşaltılan "Amona"daki Yahudi yerleşimciler için geçen mayıs ayının sonlarında, Batı Şeria'daki Nablus kentinin güneyinde "Amichai" yerleşim biriminin inşa edilmesini onaylamıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Filistinlilerin açtığı dava sürecinde, 26 Aralık 2014'te, "özel mülkiyet üzerine kurulduğu için yapılara ruhsat verilmesinin mümkün olamayacağı" gerekçesiyle "Amona" yerleşim biriminin iki yıl içinde tahliye edilmesine hükmetmişti.

Yahudi yerleşimlerin tümü illegal kabul ediliyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs'ün kuzeyindeki Binyamin bölgesinde Filistinlilere ait arazi üzerine 1997'de inşa edilen ve mahkeme kararı ile boşaltılan "Amona" yerleşim biriminde yaşayan yaklaşık 50 Yahudi aile için Batı Şeria’da yeni bir yerleşim birimi inşa edileceğine ilişkin vaatte bulunmuştu.

İsrail'in fiili işgali altında olan Batı Şeria'da 400 bin, Doğu Kudüs'te ise 200 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre buradaki Yahudi yerleşimlerin tümü illegal kabul ediliyor.

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AA

Etiketler: israil zulmü
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