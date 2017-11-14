İsrail'den Demir Kubbe hamlesi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Suriye'de askeri operasyonlara devam edecekleri konusunda ABD ve Rusya'ya bilgi verdiklerini söyledi.

Lideri olduğu Likud partisinin toplantısında konuşan Netanyahu, "Sınırlarımızı biz kontrol ediyoruz, ülkemizi biz koruyoruz ve bunu yapmaya devam edeceğiz. İsrail'in güvenlik ihtiyaçlarına göre Suriye'de — güneyi de dahil — operasyonlara devam edeceğimiz konusunda başta Washington ve Moskova olmak üzere dostlarımızı bilgilendirdim" dedi.

Netanyahu'nun Suriye'deki askeri operasyonlarına devam edeceklerini açıklarken kullandığı 'Suriye'nin güneyi de dahil' ifadesi de dikkat çekti.

Netanyahu daha önce yaptığı bir açıklamada, "İran ve vekillerine, genel olarak Suriye'de, özel olarak da Suriye'nin güneyinde askeri bir varlık kurma imkânı sağlanmamalı" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ordusu, 2011 yılından bu yana zaman zaman Suriye'den topraklarına, roket atıldığını iddiasıyla saldırılar düzenliyor.

'DEMİR KUBBE'YE AİT BATARYALAR KONUŞLANDIRILDI'

Bu arada İsrail Savunma Kuvvetleri'nden Sputnik'e konuşan bir sözcü, Demir Kubbe hava savunma sistemlerine ait bataryaların ülkenin orta kesimine yerleştirildiği iddialarını doğruladı.

İsrail Kanal 2 televizyonunun üst düzey askeri yetkililere dayandırdığı haberinde, ordunun, bataryaları ülke genelinde ve özellikle orta kesimde konuşlandırdığı aktarılmıştı.