İsrail'den Filistin sınırına asker takviyesi

İsrail ordusu Gazze'de artan gerginlik nedeniyle Güney Komutanlığına ek asker gönderme kararı aldı.

İsrail, dün akşam abluka altındaki Gazze Şeridi'ne giren İsrail askerleri ile Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları arasında çıkan çatışmanın ardından artan gerginlik nedeniyle bölgedeki askeri birliklerine takviye güç gönderme kararı aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek üzere Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot ve üst düzey komutanların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Güney Komutanlığına ek asker gönderilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan Gazze'de dün akşam 7 Filistinlinin şehit olması ve 1 İsrail askerinin öldürülmesiyle sonuçlanan saldırıya ilişkin İsrail ordusundan yeni bir açıklama geldi.

Açıklamada, dünkü "özel operasyonun" üst düzey Kassam komutanına suikast düzenlemek ya da kaçırmak için değil, "İsrail'in güvenliğini güçlendirmek" için tasarlandığı ileri sürüldü.

İsrail Dışişleri Bakanlığından bir yetkili de çatışmada öldürülen İsrailli binbaşının Dürzi Arap kökenli olduğunu açıkladı.

Netanyahu İsrail'e döndü

Gazze'deki gerginlik nedeniyle 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıl dönümü etkinliğine katılmak için gittiği Fransa'nın başkenti Paris'teki temaslarını yarıda keserek ülkesine dönme kararı alan Başbakanı Binyamin Netanyahu İsrail'e ulaştı.

Netanyahu'nun ilerleyen saatlerde güvenlik danışmanlığını toplayarak dün akşam Gazze'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirmesi bekleniyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün yaptığı yazılı açıklamada, bir grup İsrail askerinin sivil bir araçla Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un 3 kilometre kadar içlerine girdiğini ve Tugay komutanlarından Nur Bereke'ye suikast düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail ordusu ise açıklamasında, "Kuvvetlerimiz, Gazze Şeridi'nde bir güvenlik operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonun ardından çatışmalar yaşandı." ifadesine yer vermişti.

Yaşanan çatışmada aralarında bir Kassam komutanın da bulunduğu 7 Filistinli şehit olurken, 7 Filistinli yaralanmıştı. İsrail ordusu ise çatışmada 1 askerinin öldürüldüğünü, 1 askerinin ise yaralandığını duyurmuştu.