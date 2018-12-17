"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 ARALIK 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

İsrail'den 'Filistinli aileleri sürgün' hazırlığı

17 Aralık 2018, Pazartesi 08:03
İsrail Bakanlar Kurulu Yasama Komisyonu, İsrail vatandaşlarının öldürülmesinden sorumlu Filistinlilerin ailelerinin Batı Şeria'daki evlerinden çıkarılmasına yönelik kanun tasarısını onayladı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail vatandaşlarını öldüren Filistinlilerin ailelerinin Batı Şeria'daki evlerinden kovulmasını sağlayan kanun tasarısı onaylandı.

Aşırı sağcı Yahudi Evi Partisi Milletvekili Moti Yogev tarafından sunulan kanun tasarısına göre, bir Yahudi'nin ölümüne neden olan operasyonu icra eden kişinin birinci dereceden akrabaları 7 gün içinde Batı Şeria'daki evlerinden kovularak yine Batı Şeria'da başka bir yere sürgün edilecek.

Tasarının uygulanması için parlamentoda onaylanması gerekiyor

Kanun tasarısının uygulamaya girmesi için İsrail hükümetinin onayının ardından parlamentoda da onaylanması gerekiyor.

Gazeteye göre, hükümetin yargı danışmanı Avichai Mandelblit, hukuki olmadığını belirterek tasarıya karşı çıkıyor. Mandelblit, ilgili tasarının uluslararası hukuka aykırı olduğuna ilişkin hazırladığı raporu hükümetin yasama komisyonuna daha önceden sunmuştu.

Mendelblit, ailenin yaşadığı evden tahliyesi için ailenin suçla doğrudan bir ilişkisinin olması gerektiğini belirtiyor.

AA

Etiketler: filistin, batı şeria, israil zulmü
Okunma Sayısı: 152
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yunanistan'da özel televizyon kanalına saldırı

    Antalya'da sabah saatleri zorlu geçti

    İsrail'den 'Filistinli aileleri sürgün' hazırlığı

    Barışa tehdit, tarihe saldırı

    İslam İşbirliği Teşkilatı: Cammu Keşmir'deki hadiseyi şiddetle kınıyoruz

    Türkiye’yi geleceğe taşıyacak kadrolara sahibiz

    Vesayet devam ediyor

    Bu yönetmelik iptal edilsin

    Bosna Hersek'ten üzücü haberler!

    Meteoroloji'den Batı'ya sağanak, Doğu'ya kar uyarısı!

    Deyrizor'da yine cami vuruldu, yine siviller öldürüldü!

    İngiltere'de 53 milletvekilinden Müslümanları ilgilendiren önemli adım

    Doğalgaz indirimi vatandaşa da yansımalı

    Trabzonspor, İstanbul'dan 1 puanla döndü

    Fatih Portakal’dan Erdoğan’a cevap

    İndirime rağmen daralmaya devam

    Japonya'da restoranda patlama: Çok sayıda kişi yaralandı!

    Binlerce EYT'li Beşiktaş'ta buluştu

    Bodrum'da sağanak yağış ve dolu musibeti

    745.Vuslat

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Vesayet devam ediyor
    Genel

    Türkiye’yi geleceğe taşıyacak kadrolara sahibiz
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Yaşayan ölüler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    50. yıla doğru
    Genel

    Barışa tehdit, tarihe saldırı
    Risale-i Nur'dan

    Ehl-i Sünnet ve Cemaati karargâh yap
    Şükrü BULUT

    Doların efendileriyle AB’nin Şanzelize savaşı...
    Zeynep ÇAKIR

    Çok havalı bir yazı
    Süleyman KÖSMENE

    Asıl sorun Said Nursî’yi anlamamaktır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.