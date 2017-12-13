İsrail'den Gazze Şeridi'ne hava saldırısı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde direniş gruplarına ait bir bölgeyi bombaladı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, saldırıda can kaybının yaşanmadığı belirtildi. İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee ise basına yaptığı açıklamada, Gazze'den İsrail'e bir füze saldırısı olduğunu belirterek, "Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'a ait askeri bir bölgeye saldırı düzenledi." dedi. AA

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