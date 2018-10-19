İsrail'den Gazze sınırına askeri yığınak

İsrail basınında yer alan haberlere göre, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına onlarca tank, zırhlı araç ve çok sayıda asker konuşlandırıldı.

İsrail ordusu, bugün 30'uncu haftasına giren "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri öncesi abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına büyük askeri yığınak yaptı. İsrail basınında yer alan haberlere göre, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına onlarca tank, zırhlı araç ve çok sayıda asker sevk edildi. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) da İsrail ordusunun sınırda büyük bir askeri yığınak yaptığına dikkati çekerek, "İsrail ordusunun sınırdaki şiddet olaylarına cevabının, zırhlı, mühendislik araçları ve topçu güçlerini Gazze çevresinde konuşlandırmasıyla değişmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı. Gazze'ye 12 yıldır abluka uygulayan İsrail makamları daha önce yaptıkları açıklamalarla, 30'uncu cuma gösterisinin "Hamas için bir sınav olacağı" değerlendirmesinde bulunmuştu. Çarşamba günü toplanan İsrail Güvenlik Kabinesi'nde, "Bu aşamada Gazze Şeridi'ne karşı askeri eylemde bulunulmaması, Hamas'ın üyelerini kontrol altında tutup tutmayacağını incelemek için Gazze'de cuma günü düzenlenmesi beklenen gösterilerin beklenmesi" yönünde karar alınmıştı. Kabinede ayrıca, "Gazze sınırındaki güvenlik çitine zarar verme teşebbüsü ile yanan uçurtma ve balonlara yönelik verilen tepkinin artırılmasına" karar verilmişti. Mısır ve Birleşmiş Milletler, İsrail'in açık hava cezaevine dönüştürdüğü Gazze Şeridi'nde büyük bir insani patlamanın yaşanmaması için İsrailli ve Filistinli yetkililerle ciddi bir görüşme trafiği gerçekleştiriyor. İsrail güçlerinin Gazze Şeridi sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'ü aşkın Filistinli şehit oldu. Filistinliler, Gazze sınırındaki gösterilerle, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönme ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılması" taleplerini dünyaya duyurmaya çalışıyor. AA

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