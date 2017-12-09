İsrail'den Gazze'ye 3 hava saldırısı daha!

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki bir noktaya 3, güney kesimindeki Han Yunus kentindeki bir noktaya 2, kuzeyine de 2 füze ile saldırılar gerçekleştirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 3 hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Gazze'deki emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait 3 farklı noktaya saldırı düzenledi. Gazze'nin orta kesimindeki bir noktaya 3, güney kesimindeki Han Yunus kentindeki bir noktaya 2, kuzeyine de 2 füze ile saldırılar gerçekleştirildiği aktarıldı. Saldırılarda ölü veya yaralı bulunmadığı ifade edildi. İsrail'in, dün akşam abluka altındaki Gazze'nin batı ve kuzey kesimlerinde 3 farklı noktaya düzenlediği hava saldırılarında 1'i çocuk 15 kişi yaralanmıştı. Güvenlik kaynakları İsrail'in Hamas'a ait noktalara saldırılar düzenlediğini ifade etmişti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada da "Orduya ait bir savaş uçağı Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait bir eğitim kampını ve cephaneliği vurdu." ifadesine yer verilmişti. Açıklamada, saldırıların dün gün içerisinde Gazze'den İsrail'in güneyine düzenlenen iki roket saldırısına karşılık olduğu ileri sürülmüş, söz konusu roketlerden birinin füze savunma sistemi tarafından havada imha edildiği, diğerinin ise düştüğü yere dair arama çalışmalarının sürdüğü belirtilmişti. AA

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