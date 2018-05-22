İsrail'den Gazze'ye bir saldırı daha

İsrail ordusuna ait bir tankın abluka altındaki Gazze'de Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir hedefi vurduğu bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Gazze sınırını geçmeyi başaran bazı "şüpheliler"in İsrail ordusuna ait askeri bir noktayı ateşe verdiği iddia edildi. Ateşe verilen noktada İsrail askerlerinin bulunmadığı belirtilen açıklamada, sınırı geçen kişilerin tekrar Gazze'ye döndükleri ifade edildi. Bu olayın ardından İsrail ordusuna ait bir tankın, Kassam Tugaylarına ait gözlem noktasını vurduğu aktarıldı. Açıklamada, yaşanan olaylarda her iki taraftan da yaralananın olmadığı dile getirildi. Öte yandan İsrail basınında yer alan habere göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah şehri yakınlarında kimliği belirsiz kişiler tarafından seyir halindeki Yahudi yerleşimcilere ait iki araca ateş açıldığı belirtildi. Açılan ateş sonucu yaralanan olmadığı belirtilen haberde, Yahudi yerleşimcilere ait bir aracın hasar gördüğü dile getirildi. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, İsrail ordusunun bölgeyi kordon altına aldığı kaydedildi. AA

Okunma Sayısı: 474

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.