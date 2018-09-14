İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail, Gazze Şeridi'nin doğusunda Hamas'a ait bir noktaya saldırı düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail tankları, Gazze'nin doğusunda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir gözlem noktasını hedef aldı. Saldırıda can kaybı olup olmadığına dair henüz bilgi verilmedi. İsrail askerlerinin, bugün Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde açtığı ateş sonucu biri çocuk 3 Filistinli şehit olmuş, 80 Filistinli de gerçek mermi ile yaralanmıştı. AA

Okunma Sayısı: 144

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.