"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ARALIK 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

İsrail'den göstericilere sert müdahale: 108 Filistinli yaralandı

07 Aralık 2017, Perşembe 19:44
Batı Şeria'da Trump'ın Kudüs kararını protesto etmek için toplanan Filistinlilere, İsrail güvenlik güçleri göz yaşartıcı bomba, gerçek ve plastik mermi kullanarak müdahale etti. Olaylarda 108 Filistinli yaralandı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da ABD Başkanı Donald Trump'ın kararına karşı gösteriler başladı.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinin en önemli kapısı olan Şam Kapısına bariyerler kurarak, kimlik kontrolü ile geçişlere izin verdi.

ABD Başkanı Trump’ın Kudüs kararına karşı Şam kapısında toplanan onlarca Filistinli genç ile İsrail polisi arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Olaylar sırasında Filistinli bir genci gözaltına alan İsrail polisi, atlı birliklerin de desteğiyle Şam kapısındaki grubu dağıttı.

İkindi namazını Şam Kapısı'nın önünde sokakta kalan Filistinliler daha sonra sloganalar atarak dağıldı.

Atlı ve yayalardan oluşan onlarca İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün kritik noktalarında konuşlanmış durumda.

Batı Şeria'daki gösterilerde 108 kişi yaralandı

Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilerde ise 108 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz, gerçek ve plastik mermi ile eylemlere müdahale ettiği, 108 Filistinlinin yaralandığı ifade edildi.

Gazze’den silahlı direniş çağrısı

Filistin yerel basınına göre Gazze’de Fetih hareketi çizgisine yakınlığıyla bilinen küçük çaplı bazı silahlı direniş hareketleri de Trump’ın Kudüs kararına karşı silahlı direniş çağrısında bulundu.

Bu hareketlerle bağlantısını reddeden Fetih hareketinden ise şimdiye kadar her hangi bir resmi açıklama yapılmadı.

AA

Etiketler: kudüs, filistin, israil zulmü
Okunma Sayısı: 189
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    282. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mavi Marmara Antlaşması’nda, Ankara Kudüs’ü kabul etmiş

    Trump’ın gelişini böyle karşılamışlardı

    OHAL’de doktorlar kasiyerlik yapıyor

    İsrail'den göstericilere sert müdahale: 108 Filistinli yaralandı

    Erdoğan: Yargıya bıraktığımız zaman bir netice alamayız

    "ABD, tek başına karar almaya başladı"

    Irak'tan ABD'ye diplomatik nota verildi

    İş adamları davasında son durum

    İsrail'den "askere hazır ol" talimatı

    Kudüs ve Batı Şeria'da genel grev kararı

    ''Ben de yalan söyledim kendisine''

    ''Sen ne yapmak istiyorsun?''

    Yargı personeline operasyon

    ''Trump yalnız kalacaktır, bütün dünyada yalnız kalacaktır''

    İstanbul merkezli 8 ilde doktor ve öğretmenler gözaltına alındı

    Gruptan yenilgisiz çıkan ilk Türk takımı oldu

    Kudüs hepimizindir

    Çocukları olumsuz etkiliyor

    Hapisteki 17 bin kadın da mı?

    ''Bu karar, bizim için yok hükmündedir"

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hapisteki 17 bin kadın da mı?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    17-25
    M. Latif SALİHOĞLU

    33 idam! ‘Bir de kadın asalım’ dediler...
    Genel

    İstanbul merkezli 8 ilde doktor ve öğretmenler gözaltına alındı
    Genel

    Yargı personeline operasyon
    Genel

    ''Ben de yalan söyledim kendisine''
    Ahmet BATTAL

    Yargı ne âlemde?
    Genel

    İş adamları davasında son durum
    Faruk ÇAKIR

    Kudüs, Kudüs, Kudüs!
    Genel

    Çocukları olumsuz etkiliyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.