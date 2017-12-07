İsrail'den göstericilere sert müdahale: 108 Filistinli yaralandı

Batı Şeria'da Trump'ın Kudüs kararını protesto etmek için toplanan Filistinlilere, İsrail güvenlik güçleri göz yaşartıcı bomba, gerçek ve plastik mermi kullanarak müdahale etti. Olaylarda 108 Filistinli yaralandı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da ABD Başkanı Donald Trump'ın kararına karşı gösteriler başladı. İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinin en önemli kapısı olan Şam Kapısına bariyerler kurarak, kimlik kontrolü ile geçişlere izin verdi. ABD Başkanı Trump’ın Kudüs kararına karşı Şam kapısında toplanan onlarca Filistinli genç ile İsrail polisi arasında zaman zaman arbede yaşandı. Olaylar sırasında Filistinli bir genci gözaltına alan İsrail polisi, atlı birliklerin de desteğiyle Şam kapısındaki grubu dağıttı. İkindi namazını Şam Kapısı'nın önünde sokakta kalan Filistinliler daha sonra sloganalar atarak dağıldı. Atlı ve yayalardan oluşan onlarca İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün kritik noktalarında konuşlanmış durumda. Batı Şeria'daki gösterilerde 108 kişi yaralandı Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilerde ise 108 Filistinlinin yaralandığı bildirildi. Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz, gerçek ve plastik mermi ile eylemlere müdahale ettiği, 108 Filistinlinin yaralandığı ifade edildi. Gazze’den silahlı direniş çağrısı Filistin yerel basınına göre Gazze’de Fetih hareketi çizgisine yakınlığıyla bilinen küçük çaplı bazı silahlı direniş hareketleri de Trump’ın Kudüs kararına karşı silahlı direniş çağrısında bulundu. Bu hareketlerle bağlantısını reddeden Fetih hareketinden ise şimdiye kadar her hangi bir resmi açıklama yapılmadı. AA

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