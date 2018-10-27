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27 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

İsrail'den İran ve Suriye'ye suçlama

27 Ekim 2018, Cumartesi 15:34
İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden sınırın İsrail tarafına roket atılmasının arkasında Suriye'deki Esed rejimi ve İran'ın olduğu suçlamasında bulundu.

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden sınırın İsrail tarafına roket atılmasının arkasında Suriye'deki Esed rejimi ve İran'ın olduğu suçlamasında bulundu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "İsrail'e atılan roketlerin emrinin ve teşvikinin Şam ile İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü tarafından verildiğini biliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, roketlerin Gazze'deki direniş Hareketi tarafından atıldığı belirtilirken, Gazze'nin yönetimini elinde bulundurması sebebiyle Hamas'ın da bu olaydan sorumlu olduğu iddia edildi.

İsrail ordusunun, her türlü senaryoya hazır olduğu ifade edilen açıklamada, "İsrail ordusu Gazze'den gelecek her türlü terör saldırısına misliyle karşılık verecektir." ifadeleri kullanıldı.

"95 hedef vuruldu 34 roket atıldı"

Öte yandan Gazze'den İsrail tarafına roket atıldığı gerekçesiyle dün gece yarısında başlayıp sabah erken saatlere kadar devam eden hava saldırılarında Hamas ve direniş hareketine ait 95 hedefin hedefin vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca dün geceden itibaren Gazze'den İsrail tarafına 34 roket atıldığı, bu roketlerden 13'ünün orduya ait hava savunma sistemi tarafından havada etkisiz hale getirildiği, diğer roketlerin büyük bir bölümünün de boş arazilere düştüğü kaydedildi.

İsrail basını atılan roketler nedeniyle şu ana kadar herhangi bir can kaybı ve hasar rapor edilmediğini yazdı.

Ateşkes sağlandı

İslami Cihad Hareketi de AA muhabirine bugün yaptığı açıklamayla, Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından İsrail ile Mısır'ın gözetiminde ateşkese varıldığını duyurdu.

İsrail, dün akşam saatlerinde abluka altındaki Gazze Şeridi'nden sınırın İsrail tarafına roket atıldığı gerekçesiyle Gazze'de bazı noktalara hava saldırısı düzenlemişti.

AA

Etiketler: Filistin, Gazze, İsrail, Suriye, İran
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