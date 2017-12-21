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İsrail'den Kudüs oylaması nedeniyle BM'ye tepki: Yalanlar evi

21 Aralık 2017, Perşembe 14:08
İsrail'den Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılacak Kudüs oylamasına saatler kala sert bir açıklama geldi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu BM'yi 'yalanlar evi' diye niteledi ve daha oylama yapılmadan kararı reddettiklerini açıkladı.

BM Genel Kurulu'nda ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve büyükelçiliğini bu kente taşıma kararına karşı bugün "Kudüs'ün statüsünü, özelliğini ya da demografik oluşumunu değiştirecek her türlü karar ve eylemin geçersiz sayılacağına dair" hazırlanan karar tasarısı oylanacak.

NETANYAHU: BÜTÜNÜYLE REDDEDİYORUZ

İsrail Başbakanı Netanyahu ise henüz oylama yapılmadan kararı reddettiklerini söyledi

İsrail'in güneyindeki bir törende konuşan Netanyahu "İsrail devleti bu oylamayı (karar) geçmeden önce bütünüyle reddediyor" ifadelerini kullandı.

'DÜNYADAKİ BİRÇOK ÜLKENİN İSRAİL'E TAVRI DEĞİŞİYOR'

İsrail Başbakanı ardından BM için 'yalanlar evi' nitelemesini kullandı.

Netanyahu "Dünyadaki tüm kıtalarda birçok ülkenin İsrail'e tavrı BM duvarları dışında değişiyor ve yakında yalanlar evi BM'ye de (bu değişen tavır) sızacak" dedi.

İsrail Başbakanı bugünkü oylamada sonuç ne olursa olsun Kudüs'ün İsrail2in başkenti olduğunu da söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'ne götürülen Kudüs kararına karşı çıkan tasarı ABD'nin vetosu sonucu 14'e 1 reddedilmişti.

Ardından Türkiye ve Yemen diğer Arap ve İslam ülkeleri adına tasarıyı Genel Kurul'a sunma kararı almıştı.

BM Genel Kurulu'ndaki oylamanın TSİ 18.00'de başlaması bekleniyor.

AA

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