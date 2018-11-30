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30 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

İsrail'den Kudüs’te güvenlik koordinasyonunu sonlandırma kararı

30 Kasım 2018, Cuma 02:25
Netanyahu Hükümeti, Filistin asıllı ABD vatandaşı İsam Akl’ı tutuklayan Filistin yönetimine baskı yaparak serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla, Filistin yönetimiyle Kudüs’te güvenlik koordinasyonunu sonlandırdı.

İsrail’in, Filistin Yönetimi ile işgal altındaki Doğu Kudüs ve banliyölerinde güvenlik koordinasyonunu sonlandırdığı bildirildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Binyamin Netanyahu Hükümeti’nin Filistin asıllı ABD vatandaşı İsam Akl’ı tutuklayan Filistin yönetimine baskı yaparak serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla Filistin yönetimiyle Kudüs’te güvenlik koordinasyonunu sonlandırdığı belirtildi.

Haberde, Tel Aviv yönetiminin, ABD vatandaşı Akl’ın serbest bırakılması için daha farklı yollara başvuracağı vurgulandı ancak muhtemel adımların mahiyetine ilişkin bilgiye yer verilmedi.

İsrail’in aldığı bu kararla Filistin yönetimine bağlı güvenlik güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve banliyölerinde şüphelileri gözaltına alamayacak veya operasyon düzenleyemeyecek.

Söz konusu gelişme ile alakalı İsrail veya Filistin makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Filistin güvenlik güçleri yaklaşık iki ay önce işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait mülkleri Yahudilere sattığı gerekçesiyle Filistin asıllı ABD vatandaşı İsam Akl’ı gözaltına almıştı.

Bunun üzerine İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te düzenlediği operasyonla başta Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays olmak üzere Fetih hareketi mensubu onlarca Filistinliyi gözaltına almıştı.

Dün adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Filistinli yetkiliye göre, Filistin Devlet Başkanı Abbas başta olmak üzere, Filistin İstihbarat Başkanı Macid Ferec ve Fetih Hareketi Merkez Konsey Üyesi Hüseyin eş-Şeyh’in de ABD’li tutuklunun serbest bırakılması için ABD tarafından çok ağır baskı ve tehditlere maruz kaldığı belirtilmişti.

ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman da önceki gün sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerindeki hesabından yaptığı açıklamada, Filistin asıllı ABD vatandaşı İsam Akl’ın iki aydan bu yana Filistin’de gözaltında bulunduğunu kaydetmişti.

AA

Etiketler: filistin, kudüs, israil
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