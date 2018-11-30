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30 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

İsrail'den savaş uçağının düşürüldüğü iddialarına ilişkin açıklama

30 Kasım 2018, Cuma 02:22
İsrail ordusu, bir savaş uçağının dün akşam saatlerinde Suriye’deki Esed rejimine ait hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü yönündeki iddiaları yalanladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, “İsrail ordusuna ait bir uçağın Suriye hava savunma sistemi tarafından vurulduğu yönündeki haberler yanlıştır.” ifadesine yer verildi.

Esed rejimi medyası dün akşam Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki El-Kisve bölgesine düzenlenen hava saldırılarına savunma sistemleriyle karşılık verilip bazı hedeflerin etkisiz hale getirildiğini öne sürmüştü. Rejime yakın bazı sosyal medya hesapları ise Israil uçağının düşürüldüğü iddiasında bulundu.

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları 

İsrail ordusu, bölgedeki İran güçlerini gerekçe göstererek son yıllarda Suriye'ye yönelik bir çok hava saldırısı düzenledi. Tel Aviv yönetimi bu saldırıların bir çoğunu üstlenmese de hem Esed rejimi hem Rusya, Suriye'ye yönelik bir çok hava saldırısının arkasında İsrail'in olduğunda ısrar etti.

İsrail'in Suriye'ye dönük saldırılarını sekteye uğratan gelişme ise eylül ayında yaşandı.

Rusya'ya ait İl-20 askeri uçağınin, 17 Eylül'de, Suriye'deki Beşşar Esed rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürülmesinin ardından Tel Aviv ile Moskova arasındaki ilişkiler gerilmişti.

Rus yetkililer, Lazkiye kentinde rejime ait bir depoya hava saldırısı düzenleyen İsrail'e ait F-16 savaş uçaklarının 15 Rus askerinin içinde bulunduğu İl-20'yi kalkan olarak kullandığı için bu uçağın füzelere hedef olduğunu öne sürmüştü.

İsrail yönetimi ise Rus uçağının Beşşar Esad rejimine ait hava savunma sistemi tarafından vurulduğunu ve olaydan Suriye rejiminin sorumlu olduğunu ileri sürerek Rusya'nın suçlamalarını reddetmişti.

Rusya bu olayın ardından Esed rejimine, S-300 hava savunma sistemleri vermişti.

AA

Etiketler: israil
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