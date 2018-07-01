İsrail'den Suriye sınırına askeri sevkiyat

İsrail, Suriye'nin güneyindeki operasyonları gerekçe göstererek sınıra ilave tank ve topçu birlikleri gönderdiğini duyurdu. Bu adımının 'önlem amaçlı' olduğu belirtildi, Suriye'deki çatışmalara müdahil olunmayacağı da vurgulandı. Başbakan Netanyahu da "Sınırlarımızı koruyacağız" mesajı verdi.

İsrail ordusu, önlem olarak Suriye sınırına ilave tank ve topçu birliklerinin konuşlandırıldığını açıkladı. Ordunun Twitter hesabından yapılan açıklamada "Golan Tepeleri'ndeki gelişmeler ışığında güçlerimiz bu sabah bölgeye gönderildi" denildi. İsrail'in Suriye'deki çatışmalara müdahil olmama politikasını devam ettirdiğinin de altı çizildi.

Öte yandan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu kabine toplantısında yaptığı açıklamada hem yetkililerin hem de ordunun, Suriye'nin güneyindeki durumla ilgili olarak Rusya ve ABD ile düzenli irtibat halinde olduğunu söyledi. "Sınırlarımızı korumaya devam edeceğiz" diye Netanyahu "Yapabileceğimiz ölçüde insani yardımı artıracağız. Ülkemize girilmesine izin vermeyeceğiz ve Suriye ile Mayıs 1974'te imzalanan Güçler Ayrılığı Anlaşması'na sıkı sıkıya bağlı kalınmasını talep edeceğiz" ifadelerini kullandı.