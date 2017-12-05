İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail’in Şam kırsalındaki askeri tesislere hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Yerel saatle saat 11:30’da başlatılan hava saldırısında üç İsrail füzesi etkisiz hale getirildi. Yerel kaynaklara göre ise füzelerden bazıları hedefi vurmuş olabileceği, bazı bölgelerden patlama sesleri duyulduğu ve dumanlar yükseldiği belirtiliyor. 1 Aralık'ta ordunun hava savunması, Şam’da aynı bölgedeki askeri üslerden yapılan saldırıda İsrail füzelerinden ikisini imha etmişti. DHA

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