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20 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

İsrail'den tahrik dolu yeni işgal adımı

20 Kasım 2018, Salı 17:13
İsrail Meclisi, Mescid-i Aksa’nın güneyindeki Silvan Mahallesi’nde Yahudi yerleşim birimleri kurulması ve genişletilmesini öngören yasa tasarısını 41 ret oyuna karşılık 61 oyla kabul etti.

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İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yeni Yahudi yerleşim birimleri kurulması ve genişletilmesini öngören yasa tasarısı İsrail Meclisi'nde onaylanarak yürürlüğe girdi.

İsrail Meclisi Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yasa tasarısının dün akşam genel kurulda yapılan oylamada 41 ret oyuna karşı 61 oyla kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, yasa tasarısında daha önce Silvan Mahallesi'nde "milli park" olarak ilan edilen bölgeye Yahudi yerleşim birimi inşa edilmesine izin veren birtakım düzenlemelerin yapıldığı ve sonrasında yapılan oylamalar neticesinde tasarının kanunlaştığı kaydedildi.

Meclis İç Komitesi Başkanı Yoav Kish de oylamanın ardından yaptığı açıklamada, "Bu kanun, kutsal bir görev yürüten Elad Derneği'ne açık bir destektir. Davud'un şehrini (Silvan Mahallesi'nin Talmudik ismi) yenilemeyi kendisine görev edinmiş olan sizlerle gurur duymak tüm İsrail halkı için bir görevdir. Elad da sizin kutsal bir görev yürüttüğünüze şahit olacaktır." ifadelerini kullandı.

Doğu Kudüs'ü tamamen ilhak etmek için atılmış tehlikeli bir adım

Öte yandan İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku Milletvekili Dov Hanin ise oylama sırasında yaptığı konuşmada, söz konusu yasayı Doğu Kudüs'ü tamamen ilhak etmek için atılmış tehlikeli bir politik adım olarak değerlendirdi.

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ü Yahudileştirme çabalarında etkin rol oynayan "Elad" yerleşim birimi örgütü, son dönemde Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan Mahallesi'nde Filistinlilerin ev ve gayrimenkullerine el koymasıyla dikkat çekiyor.

Filistinliler, İsrail makamları tarafından daha önce Silvan Mahallesi'nde "milli park" ilan edilen bölgenin Yahudi yerleşimcilere verileceği uyarısında bulunarak tepki göstermişti.

Elad ile İsrail hükümeti arasındaki sıkı ilişkiler

İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirme çabalarında etkin rol oynayan "Elad" yerleşim birimi örgütü, son yıllarda Filistinlilere ait ev ve arazilere yönelik baskınlarda öne çıkıyor.

Kudüs'ün güneyindeki "Elad" yerleşim birimine bağlı örgüt, İsrail tarafından 1986'da kuruldu. İsrail dernekleri sicil defterinde yer alan bilgilere göre, örgütün kuruluş amaçları arasında "Nesiller, rehberlik çalışmaları ve yerleşim yoluyla Kudüs ile Yahudiler arasındaki bağları sağlamlaştırmak ve Yahudileri buraya yönlendirmek" gibi ifadeler yer alıyor.

Türkçe "Davud Şehri'ne doğru" anlamına gelen İbranice ifadenin kısaltması olan Elad isminin de bu hedefler doğrultusunda özellikle seçildiği belirtiliyor.

Elad'ın resmi internet sitesinde, Yahudi inancına göre Hazreti Davud'un 3 bin yıl önce Kudüs'ü inşa ettiği ve özellikle Mescid-i Aksa'nın güneyindeki tepeyi "Yahudi halkı için dini ve ruhani başkent" olarak seçtiği aktarılıyor.

Bu bakış açısıyla hareket eden Elad isimli örgüt için Silvan bölgesinde bulunan Vadi Hilve Mahallesi ayrı bir öneme sahip. Örgüt, faaliyetlerini yoğunlaştırdığı bu bölgede sık sık tarihi eser kazıları yaparak Yahudi ajandasını uygulamaya çalışıyor.

AA

Etiketler: filistin, israil zulmü
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