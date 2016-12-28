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28 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA - YIL: 47

İsrail'den tehdit: Bunu savaş ilanı olarak kabul ederiz

28 Aralık 2016, Çarşamba 15:50
İsrail'in Filistin topraklarında inşa ettiği yerleşim birimlerinin hemen ve tamamen durdurulmasını öngören BMGK kararının yankıları sürüyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail gazetesi Haaretz'de yer alan habere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, tasarıyı BMGK'da oylamaya sunan ülkelerden biri olan Yeni Zelanda'nın dışişleri bakanı Murray McCully'i aradı.

Netanyahu, McCully ile yaptığı telefon görüşmesinde; "Bu skandal bir karar. Sizden bu karara destek vermemenizi istiyorum. Eğer bu karara destek vermeye devam ederseniz, bunu savaş ilanı olarak kabul edeceğiz. Bu tavır ilişkileri parçalayacak ve bunun bazı sonuçları olacak." şeklinde konuştu.

Ancak Netanyahu'nun sert sözleri Yeni Zelandalı bakana geri adım attırmadı. McCully, kararın Yeni Zelanda'nın politikalarıyla uyumlu olduğunu söyledi.

BMGK'da kabul edilen tasarıyı, Yeni Zelanda, Senegal, Malezya ve Venezuela oylamaya sunmuştu. İsrail, tasarının kabul edilmesinin ardından Yeni Zelanda ve Senegal'deki elçilerini geri çağırmış ve Senegal'e gönderilen bütün yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.

Tasarıyı, oylamaya sunan ilk ülke Mısır olmuş ancak Mısır, İsrail'den ve ABD başkanı seçilen Donald Trump'tan gelen baskıların ardından tasarının ertelenmesini istemişti.

Netanyahu kararın ardından, İsrail'in kararı tanımayacağını açıklamıştı.

Habertürk

Etiketler: israil, bmgk
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  • Kaan

    28.12.2016 17:48:47

    Bu dünyada yasa tanımayan karar tanımayan başka birilerine var.

Risale-i Nur Külliyatı

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