"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

İsrail'den tepki çeken yeni 'yasa tasarısı'

19 Şubat 2018, Pazartesi 22:17
İsrail hükümeti, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Golan Tepeleri'nde oturum izni ile yaşayanların "İsrail aleyhinde faaliyet" gerekçesiyle sınır dışı edilmesini öngören yasa tasarısını onayladı.

İsrail hükümeti yasama komitesinin, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Golan Tepeleri bölgesinde oturum izni ile yaşayan Filistin ve Suriyelilerin, "İsrail aleyhinde faaliyet ve İsrail'e sadakatsizlik" gerekçesiyle oturum izinlerinin iptal edilmesi ve sınır dışı edilmesini öngören yasa tasarısını onayladığı bildirildi.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberinde, dün onaylanan yasa tasarısına göre "eğer bir kişi terör faaliyetlerine katılıyor veya İsrail devletine sadakatsizlikte bulunuyorsa" oturum izninin iptal edilebileceği belirtildi.

Yeni yasanın, Doğu Kudüs'teki Filistinliler ve Golan Tepeleri'ndeki Suriyelileri etkileyeceği aktarıldı. Yasa çerçevesinde, "terör faaliyetlerine katıldığı veya İsrail'e sadakatsizlikte bulunduğu gerekçesiyle bu kişilerin oturumlarının iptal edileceği ve devletin bu kişileri sınır dışı edebileceği" bilgisi paylaşıldı.

İsrail, işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'teki Filistinliler ve Golan Tepeleri'ndeki Suriyelilere vatandaşlık hakkı sağlamıyor, ancak oturum izni veriyor.

Uluslararası insan hakları örgütleri, İsrail'in işgal altında tuttuğu bölgelerde oturum izni ile bulunan kişilere "sınır dışı, oturum izni iptali" gibi hak ihlallerini yoğun olarak eleştiriyor.

Filistin tarafından yasa tasarısına tepki

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Merkez Yürütme Komitesi Üyesi Salih Rafet, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, yasa tasarısını İsrail'in "ırkçı politikasının devamı" şeklinde niteledi.

Rafet, "İşgalci İsrail hükümeti, ABD'nin tam desteği ile uluslararası kanunların ve insani değerlerin aksine ırkçı yasalar ile Filistin davasını tasfiye etmek ve insanları topraklarından, evlerinden etmek için tüm yolları deniyor." ifadelerini kullandı.

Yüksek Mahkeme'nin kararına karşı hükümetin yasa tasarısı

İsrail İçişleri Bakanlığı'nın Doğu Kudüs'te oturum izni bulunan dört Filistin parlamentosu milletvekilinin oturumunu "Hamas ile ilişkili oldukları" gerekçesiyle iptal etme kararı, İsrail Yüksek Mahkemesi tarafından geçen eylül ayında bozulmuştu.

Mahkeme, İçişleri Bakanlığı kararının uygulanabilmesi için oturum kanununda değişiklik yapılması gerektiğine hükmetmişti.

İsrail İçişleri Bakanlığı'nın mahkemenin kararı çerçevesinde yeni yasa tasarısını hazırlamaya başladığı aktarılmıştı.

Söz konusu yasa tasarısının uygulamaya girebilmesi için İsrail parlamentosu Knesset tarafından oylanması gerekiyor.

Filistin yönetiminin paylaştığı verilere göre, İsrail 1967 yılındaki işgalinden bu yana 14 bin 500 Filistinlinin Doğu Kudüs'te oturum iznini iptal etti.

AA

Etiketler: filistin, israil
Okunma Sayısı: 718
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı

    Demirel'e verilen brifing

    Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz

    Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

    Arakan’da yapılan soykırımdır

    Şimdi de 'nükleer füze' gerilimi

    Sadece 2 kişi ayrılabildi...

    Dört gol, üç kırmızı kart: Gergin kupa derbisinde beraberlik

    Güleçyüz: Aşağılık sözlerini aynen kendisine ve gazetesine iade ediyoruz

    39 asker tutuklandı

    Durum daha da kötüleşti: "Doğu Guta'ya tek bir konvoy dahi gönderemedik"

    'AB üyeliğine hazır değiller'

    Deniz Kuvvetleri Komutanının koruması tutuklandı

    Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum?

    Tüm uğraşlara rağmen yıkılamadı

    Abbas'tan "iki devletli çözüm'' açıklaması

    Türkiye ile imzalanan protokolleri feshetti

    Forbes "En Zengin 100 Türk" listesini açıkladı

    HSK bir yargı organı mı?

    Rusya Suriye'de 200 yeni silah denemiş

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Çamur atanlar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat yapamadı, AKP’ye yaptırılıyor
    Genel

    Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı
    Genel

    Demirel'e verilen brifing
    Genel

    Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz
    Armağan Bahtiyar

    İnsanlık ağır yaralı... (Bir şeyler yapmalıyız.)
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Samsun’dan Nur’a plâket
    Ülker Yılmaz CABA

    Ders aldık mı?
    Genel

    Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.