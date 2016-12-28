İsrail diken üstünde

BM güvenlik konseyinden “çekimser” abd desteğiyle çıkan kararın şokunu hala atlatamayan israil, Obama’dan bir “tokat” daha yemenin korkusunu yaşıyor.

YENİ BİR KARAR TASARISI SUNABİLİR İsrail devlet radyosu: Netanyahu, Obama'nın süresi bitmeden İsrail'e yeni bir "siyasî tokat" atmasından endişeli. İsrail Güvenlik Kabinesi, Obama’nın BMGK'ya "İsrail-Filistin sorununun çözümü için müzakerelere yeniden başlama kriterlerini belirleyecek" bir karar tasarısı sunma ihtimalini görüştü. FİLİSTİNLİ GRUPLARDAN ÇAĞRI Bu arada Filistinli grupların bünyesinde toplandığı Millî ve İslamî Güçler Birliği, İsrail'i Güvenlik Konseyinin aldığı kararları uygulamaya zorlamak için uluslararası düzeyde çalışma yapılması gereğine dikkat çekerek, konunun Uluslararası Ceza Mahkemesine taşınması çağrısı yaptı.

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