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28 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA - YIL: 47

İsrail diken üstünde

28 Aralık 2016, Çarşamba
BM güvenlik konseyinden “çekimser” abd desteğiyle çıkan kararın şokunu hala atlatamayan israil, Obama’dan bir “tokat” daha yemenin korkusunu yaşıyor.

YENİ BİR KARAR TASARISI SUNABİLİR

İsrail devlet radyosu: Netanyahu, Obama'nın süresi bitmeden İsrail'e yeni bir "siyasî tokat" atmasından endişeli. İsrail Güvenlik Kabinesi, Obama’nın BMGK'ya "İsrail-Filistin sorununun çözümü için müzakerelere yeniden başlama kriterlerini belirleyecek" bir karar tasarısı sunma ihtimalini görüştü. 

FİLİSTİNLİ GRUPLARDAN ÇAĞRI

Bu arada Filistinli grupların bünyesinde toplandığı Millî ve İslamî Güçler Birliği, İsrail'i Güvenlik Konseyinin aldığı kararları uygulamaya zorlamak için uluslararası düzeyde çalışma yapılması gereğine dikkat çekerek, konunun Uluslararası Ceza Mahkemesine taşınması çağrısı yaptı.

Etiketler: israil, abd, obama
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  • vefa umurca

    28.12.2016 00:26:47

    gider ayak bunu yaparsa obama, one minute diyen cumhurbaşkanımız bu duruma ne diyecek çok merak ederim doğrusu. çünkü bu kelimelerle İsrail karşıtlığı değil direkt eyleme dönüşmüş bir durum olur obama filistine gelirse orada başkan seçilir.::)) hatta bize bile davet ederiz artıkk çünkü bizde her şey hamaset ile devam ediyor...........

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