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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

İsrail dört köşe

09 Nisan 2017, Pazar
ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD’nin Suriye operasyonuna verdiği “güçlü destekten” dolayı İsrail’e teşekkür ettiği bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, “Netanyahu’yu telefonla arayan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD’nin Suriye operasyonuna verdiği güçlü destekten dolayı Başkan Trump adına İsrail’e teşekkür etti” ifadelerine yer verildi.

Netanyahu, ABD’nin Suriye operasyonuna ilişkin dün yaptığı yazılı açıklamada, “Başkan Trump kimyasal silahların kullanılmasını ve yayılmasını tolere etmeyeceği yönünde hem söz hem eylem olarak güçlü ve net bir mesaj gönderdi” ifadesini kullanmıştı. Bu arada, İsrail İstihbarat Bakanı Katz, ABD’nin Suriye’de düzenlediği saldırı sayesinde, bölgedeki liderliği yeniden ele geçirdiği söyledi. İsrail’de Ordu Radyosu’na konuşan Katz, “Sadece dünyanın bir numaralı süper gücünün yapabileceği şeyler vardır. Geçmişte İran’ın güçlenmesine neden olan başarısız politikalara karşılık, ABD artık Orta Doğu’daki bölgesel liderliği fazlasıyla geri almıştır” şeklinde konuştu.

DHA

Etiketler: abd, israil, trump
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  • HÜSEYİN İLHAN

    09.04.2017 11:10:04

    Bir tarafta ABD diğer tarafta ORTADOĞU da ÇEVRE TEMİZLİĞİNİ YAPAN ve YAHUDİ CESARET ÖDÜLÜ ile nam salan oldukça dört köşe de sekiz köşede olur KATİL-TERÖRİST İSRAİL.

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