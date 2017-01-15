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İsrail, dükkanına 'servet' teklif etti: ''Ant olsun ki, burayı onlara bırakmayacağım''

15 Ocak 2017, Pazar 15:04
İsrail'in, bakkal dükkanına önce 24 milyon dolar, sonra da açık çek teklif ettiği Kudüslü Ebu Hatice, "Ant olsun ki, sokakta işportacılık da yapsam burayı onlara bırakmayacağım" dedi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinde yer alan tarihi bakkal dükkanını devretmesi için İsrail'in kendisine önce 24 milyon dolar, daha sonra da açık çek teklif ettiği Filistinli İmad Ebu Hatice, ne pahasına olursa olsun burayı terk etmeyeceğini söyledi.

Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'na 5 metre, Burak Duvarı'na (Ağlama Duvarı) ise sadece 2,5 metre mesafedeki tarihi mekanı devretmesi için kendisine yapılan baskıları anlatan Ebu Hatice, İsrail'in adım adım uygulamaya koyduğu Kudüs'ü Yahudileştirme planının en son ve bariz örneğinin kendisi olduğunu ifade etti.

"Sokakta işportacılık da yapsam burayı onlara bırakmayacağım"

İsrail'in, Eski Şehir bölgesinde yaşayan Filistinlileri çeşitli bahanelerle yerlerinden etme, evlerine ve taşınmazlarına el koyma yoluna gittiğini dile getiren Ebu Hatice, "Burayı onlara devretmem için önce 24 milyon dolar, sonra da açık çek teklif ettiler. Bana, 'Nerede yaşamak istersen sana orada yaşaman için imkan sağlarız, ne istersen yaparız.' dediler. Ancak ben Allah'a söz verdim, ant olsun ki; sokakta işportacılık da yapsam burayı onlara bırakmayacağım." dedi.

"Üç yıl önce burada, kendi mülkümüzde çalışmamızı yasakladılar. Herhangi bir restorasyon çalışması yapabilmemizi de İsrail Arkeoloji Çalışmaları İdaresi'nin gözetimi ve iznine bağladılar." ifadelerini kullanan Ebu Hatice, "Buradaki arkeologların günlük masrafını bana ödetiyorlar. Harcadıkları su ve elektriğin faturasını da bana kesiyorlar. Artık gücüm kalmadı." şeklinde konuştu.

Ebu Hatice, konuşmasına şöyle devam etti:

"Baskı yaptılar, fiziksel şiddete başvurdular, gözaltına aldılar, para cezası kestiler, ağır vergiler koydular. Fakat bütün bu yaptıklarına rağmen, burayı kendilerine vermeyeceğimi, onlarla mücadelemden vazgeçmeyeceğimi söyledim"

"Biz Osmanlı'nın bakiyesiyiz"

"Biz Osmanlı'nın bakiyesiyiz." ifadelerini kullanan Ebu Hatice,  "Bu topraklarda halkı kucaklayan ve onlara insanca muamele eden son devlet Osmanlı idi. Osmanlının yeniden dönmesini ne kadar temenni ettiğimizi anlatmam imkansız. Türkiye devleti, Filistin halkını kucaklamalı ve onlara sahip çıkmalı." dedi.

AA

Etiketler: filistin, israil, israil zulmü
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  • CESUR ADAM

    15.01.2017 15:36:17

    Aman kardeşim amaan.YENİ OSMANLI yız diyenlere aldanıp sözlerine ve vaatlerie bakıp sakın hareket etme.Yoksa MAVİ MARMARA ŞEHİTLERİNİ BAŞINA GELEN seninde başına gelir.Sen 24 milyon dolara satmassın ama onlar 2 milyon dolara satar ve DİPLOMASİ KAHRAMANI,MÜSLÜMANI HAKKINI SAVUNAN biziz derler.Fakaat ası hıyanet bunlardadır bilesin.Sen sen ol MISIR ve SURİYE de bu fırıldakların sözlerine kanıp yola çıkanların BERBAT HALLERİNDEN DERS AL.

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