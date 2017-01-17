İsrail'e 'Barış ya da işgal arasında seçim yap' çağrısı

​Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in barış ya da işgal arasında bir seçim yapması gerektiğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'nde "Ortadoğu ve Filistin Sorunu" başlıklı oturumda konuşan Mansur, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), İsrail'in Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşim birimlerini durdurmasını talep eden kararının bir "dönüm noktası" olduğunu belirterek, "Bu karar İsrail karşıtı değil, yasadışı yerleşim birimlerine, şiddete, insan hakları ihlallerine karşı çıkıyor." dedi.

Kararın barış, uluslararası hukuk, iki devletli çözüm dolayısıyla hem Filistin hem İsrail yanlısı olduğu değerlendirmesinde bulunan Mansur, "İsrail'in işgal ya da barış arasında bir seçim yapması gerek." diye konuştu.

Mansur, BM Güvenlik Konseyine ise kararın uygulanması çağrısında bulundu.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon ise BMGK'nin İsrail kararının "teröre ilham verdiğini" savunarak, 20 Ocak'ta başkanlık görevini Barack Obama'dan devralacak Donald Trump ve yeni yönetimden "umutlu" olduğunu söyledi.

Mladenov her iki tarafa da barış görüşmelerine başlanması için gerekli koşulları yerine getirmeleri çağrısında bulunarak, İsrail'in yasadışı yerleşim faaliyetlerini durdurması Filistin'in ise her türlü terör olaylarını kınaması ve şiddeti engellemeye yönelik adımlar atması gerektiğini ifade etti.