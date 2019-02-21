İsrail’e baskı yapın

Mısır’daki El-Ezher Kurumu, İsrail’in Mescid-i Aksa’nın kapılarını kapatması ve ibadet edenlere saldırısını kınayarak, bunu “tehlikeli bir tırmandırma” olarak nitelendirdi.

Ezher tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Siyonistlerin Mescid-i Aksa’nın kapılarını kapatması ve ibadet edenlere yönelik saldırısı tehlikeli bir tırmandırma, Aksa’nın tarihî ve yasal statüsünü ihlâl etmedir.” ifadesi kullanıldı. Kudüs’ün Yahudi yerleşim birimleriyle abluka altına alındığına ve Kudüs sakinlerinin şehirden ayrılmaya zorlandığına işaret edilen açıklamada, bu durumun, Kudüs’ün İslâmî ve Arap kimliğini değiştirmek için yeni bir uygulama girişimi olduğu kaydedildi. Uluslar arası topluma Filistin halkı karşısındaki sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulunan Ezher, uluslar arası anlaşma ve sözleşmelere uyması için İsrail’e baskı yapılmasını istedi. İsrail polisi dün işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın tüm kapılarını birkaç saatliğine kapatmış, olay Filistinlilerin büyük tepkisine sebep olmuştu. AA

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