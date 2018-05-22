İsrail'e bir suçlama da UNRWA'dan

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbühl, İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki Filistinli göstericilere karşı kullandığı gerçek mermilerin iç organlara, kemik ve kaslara büyük zarar vermesi için kullanıldığını söyledi.

UNRWA'dan İsrail'e Filistinlileri 'büyük zarar verme amacıyla yaraladığı' suçlaması

Krahenbühl, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında İsrail'in Gazze sınırında yaptığı katliamla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gerçek mermilerin, iç organlara, kemik ve kaslara büyük zarar vermek için kullanıldığını, bunun sınırdaki göstericilerin yaralanma durumlarından açık bir şekilde anlaşıldığını kaydeden Krahenbühl, "Bu son derece tehlikeli bir şey. Gazze ziyaretimde yaralıların sayısından çok yaralanma şekilleri beni şaşkına çevirdi." dedi.

İsrail askerlerinin Gazzelileri kasıtlı olarak ve sistematik bir şekilde yaraladığını, genelde, alt kısımların, bacak bölümünün, sırtın ve başın hedef alındığını belirten Krahenbühl, yüzlerce göstericinin vücudunun alt kısmından yaralandığını, bacaklarının kesildiğini ve yaşamlarını engelli olarak sürdürmek zorunda kalacaklarını kaydetti.

"Gazze sınırında yaralanan 13 bin kişinin 3 bin 500'ü gerçek mermi ile hedef alındı. Yaralı sayısının çokluğu ve yaralanma şekilleri, Gazze'deki sağlık sistemini çökme noktasına getirdi." ifadelerini kullanan Krahenbühl, sağlık sisteminin normal şartlarda da çok kötü durumda olduğunu hatırlattı.

"Bazı hastalar yeni gelen yaralılara yer açılması için hastaneden çıkarıldı"

Krahenbühl, "Sağlık sisteminin 14 Mayıs'ta karşı karşıya kaldığı baskı çok fazlaydı. Bazı hastalar yeni gelen yaralılara yer açılması için hastaneden çıkarıldı. Aşırı yoğunluk nedeniyle hastanelerden çıkarılan bin 200 yaralıya UNRWA'ya bağlı kliniklerde sağlık hizmeti verildi." diye konuştu.

Gazze'de sağlık sektörünün kurtarılması ve Filistinlilere destek için UNRWA'ya yardım edilmesi çağrısında bulunan Krahenbühl, aldıkları yaralar nedeniyle kolu ya da bacağı kesilen kişilerin psikolojik travma yaşadığını ve desteğe ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Krahenbühl, UNRWA'nın psikolojik travma yaşayan hastalar için bir program geliştirdiğini ancak içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar nedeniyle bunu uygulamaya koymada problemler yaşadığını söyledi.

"Gazzelilerin insani bir hayattan soyutlanması bölgeye barış getirmeyecek." diyen Krahenbühl, Filistinli sığınmacıların haklarını tanıma çağrısı yaparak onların da güvenlik ve özgürlük içinde, temel ihtiyaçlarını giderebildiği bir hayat hakkına sahip olduğunu dile getirdi.

Abluka altındaki Gazze sınırında ABD'nin büyükelçiliğinin Kudüs'e taşıması ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için 14 Mayıs'ta gösteriler düzenlemişti. Barış gösterilerine müdahale eden İsrail askerlerinin saldırılarında 60'tan fazla Filistinli şehit olmuş, 3 binden fazlası yaralanmıştı.