İsrail’e dur deyin

Filistin Âlimler Birliği, İsrail’in ihlÂllerine karşı Kudüs ve Mescid-i Aksa için seferberlik çağrısında bulundu.

Filistin Alimler Birliği, İsrail’in ihlâllerine karşı Kudüs ve Mescid-i Aksa için seferberlik çağrısında bulundu. Filistin Âlimler Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İşgal altındaki Kudüs ve Mescid-i Aksa’da süregelen ihlâller bütün semavi dinlere ve uluslararası hukuka aykırıdır.” ifadeleri kullanıldı. Filistinlilere Aksa’daki nöbetlerinde destek verilmesi ve direnişlerinin güçlendirilmesi çağrısı yapılan açıklamada, İslâm ümmeti âlimlerinden Aksa için seferberlik ilân etmeleri istendi. Bu kapsamda tüm kaynakların İsrail’e karşı mücadelenin hizmetine sunulması gerektiği belirtildi. İsrail’le normalleşme sürecinin derhal durdurulmasını isteyen Birlik, dinî, hukukî ve medya kuruluşlarını da İsrail’in işlediği suçları uluslar arası ve bölgesel platformlara taşımaya çağırdı.

İsrail kapılara kilit vurdu

Mescid-i Aksa’daki son gerginlik, İsrail güçlerinin Pazar günü 2003’ten bu yana giriş çıkışlara kapalı tutulan doğu surlarındaki Rahmet Kapısı’na inen merdivenlerin başındaki kapıyı zincirlemesiyle patlak vermişti. Bunun üzerine pazartesi günü Mescid-i Aksa’da toplanan bir grup Filistinli genç, söz konusu kapıyı kırmış, İsrail polisi de gençlerden bazılarını gözaltına alırken Harem-i Şerif’in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı. İsrail polisi salı akşamı da Rahmet Kapısı’nda nöbet tutan Filistinli cemaate saldırmış, çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanmış, bazıları da gözaltına alınmıştı. İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

‘Mescid-i Aksa bölünmez bir bütündür’

Mescid-i Aksa’da okunan Cuma hutbesinde, her gün İsrail güçlerinin ihlallerine maruz kalan mescidin tehlikede olduğu belirtilerek, “Aksa’nın bölünmez bütünlüğüne” vurgu yapıldı. İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’da Cuma hutbesini, Kudüs Yüksek İslâm Heyeti Başkanı ve eski Kudüs-Filistin Müftüsü Şeyh İkrime Sabri okudu. Şeyh Sabri, Harem-i Şerif’in Burak (Ağlama) Duvarı ve Rahmet Kapısı’yla bölünmez bir bütün olduğu ve sadece Müslümanlara ait olduğunu, İsrail’in Harem-i Şerif’te herhangi bir otoritesinin olamayacağını ve İsrail’in bu kutsal alana yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu ifade etti. İsrail güçlerinin sürekli ihlâllerine maruz kalan mescidin tehlikede olduğuna dikkati çeken Şeyh Sabri, “Mescid-i Aksa, Allah’ın yeryüzündeki en önemli mescitlerinden biridir. Burası bölünmez bir bütündür ve burada sadece İslam’ın kanunları geçerlidir.” dedi.