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11 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

İsrail’e girişine izin verilmemişti: ABD’li öğrenci Alkasım hakim karşısına çıktı

11 Ekim 2018, Perşembe 14:15
İsrail’i boykot hareketine destek verdiği gerekçesiyle 2 Ekim'den bu yana İsrail’e girişine izin verilmeyen ABD’li öğrenci Lara Alkasım (22) hakim karşısına çıktı.

İsrail'de tutuklanan Amerikan vatandaşı hakkında ABD'den ilk açıklama

Tel Aviv Yerel Mahkemesinde görülen davaya geçen hafta salı gününden beri Ben Gurion Havalimanı'nda tutulan Lara Alkasım ile avukatları katıldı. 

“Filistin İçin İsrail’i Boykot Girişimi” olarak bilinen BDS hareketine destek verdiği gerekçesiyle ülkeye alınmayan Alkasım’ın davasını birçok yerel ve yabancı medya mensubu yakından takip etti. 

Alkasım'ın avukatlarından Yotam Ben-Hillel, vize iptali için güçlü delillerin olması gerektiğini ancak bu davada vize iptalini gerektirecek delillerin bulunmadığını söyledi. 

Müvekkilinin Kudüs İbrani Üniversitesinde eğitimine devam etmek için kayıt ücretini ödediğini, İsrail’e gelmek için Miami’deki İsrail Konsolosluğundan öğrenci vizesi aldığını ve eğitim almak için ülkeye geldiğini hatırlatan Ben-Hillel, “Tüm bunları yapan bir kişi nasıl İsrail’i boykot etme kampanyasının parçası olabilir?” diye sordu. 

Yerel kaynaklar, duruşması devam eden Alkasım’ın davasının bugün veya yarın karara bağlanmasının beklendiğini dile getirdi. 

Dedesi Filistinli olan ABD vatandaşı Lara Alkasım, geçen hafta Kudüs İbrani Üniversitesinde yüksek lisans eğitimi almak amacıyla İsrail’e gelmişti. 

İsrail polisi, BDS hareketine destek verdiği gerekçesiyle öğrenci vizesi bulunan Alkasım’ın ülkeye girişine izin vermemişti. 

Lara Alkasım, polisin kararının ardından ülkesi ABD’ye dönmeyi reddederek mahkemeye başvurmuştu. 

Tel Aviv Yerel Mahkemesi, duruşması başlayana kadar Alkasım’ın sınır dışı edilmemesine karar vermişti.

AA

Etiketler: filistin, lara alkasım, gözaltı, israil
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