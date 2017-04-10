İsrail'e roket saldırısını IŞİD üstlendi

​Mısır'ın Sina Yarımadası'ndan İsrail'in güneyine düzenlenen roketli saldırının sorumluluğunu terör örgütü IŞİD üstlendi.

Terör örgütüne yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesaplarında yer alan haberde, "IŞİD militanlarının Filistin'in güneyinde bulunan Aşkol bölgesindeki Yahudi yerleşim birimlerini hedef alan füze saldırısı gerçekleştirdiği" belirtildi. İsrail Ordu Sözcüsü Peter Lerner, daha önce yaptığı yazılı açıklamada, Mısır'ın Sina Yarımadası'ndan atılan roketin Aşkol bölgesine düştüğünü, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetmişti. DHA

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