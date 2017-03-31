İsrail'e tepkiler devam ediyor!

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in "barışı tehdit eden ve iki devletli çözümü baltalayan tek taraflı tüm eylemlerini" kınadı.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yeni yerleşim birimi inşa etme kararını kınadı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yerleşim birimleri inşa etme kararının hayal kırıklığına uğrattığını belirtti. Guterres, İsrail'in "barışı tehdit eden ve iki devletli çözümü baltalayan tek taraflı tüm eylemlerini" kınadı. Antonio Guterres, yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuk çerçevesinde yasadışı olup barışa engel teşkil ettiğini ifade etti. Okumak için tıklayınız: Dünyanın bütün tepkilerine rağmen İsrail'den küstahça açıklama! AA

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