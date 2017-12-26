İsrail: En az on ülkeyle temastayız

İsrail Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Guatemala’nın büyükelçiliklerini Kudüs’e taşıma kararının ardından, benzer bir adım atmayı düşünen “en az on ülkeyle” temas halinde olunduğunu açıkladı.

DW’de yer alan habere göre, Guatemala’nın büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağını açıklamasının ardından İsrail, başka ülkelerden de benzer adımlar gelmesini bekliyor. İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzipi Hotovely, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başşehri olarak tanıma kararının ardından büyükelçiliklerin Kudüs’e taşınması konusunda “en az on ülkeyle temasta olduklarını” açıkladı.

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