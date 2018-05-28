İsrail engellemek için devrede

28 Mayıs 2018, Pazartesi 23:45
ABD’de F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye teslimatının askıya alınması gündemdeyken; İsrail’in önde gelen gazetelerinden Haaretz Tel Aviv yönetiminin teslimat nedeniyle endişeli olduğunu yazdı.
İsrail gazetesi Haaretz, İsrail’in Türkiye’ye yapılması planlanan F-35 teslimatı nedeniyle endişeli olduğunu yazdı. Gazeteye göre İsrail; Türkiye’ye F-35’lerin kapasitesini yükseltecek teknolojinin verilmesini engellemek için ABD’li yetkililerle görüşüyor. Haaretz’e konuşan üst düzey bir İsrailli yetkiliye göre, İsrail F-35’lere sahip tek Ortadoğu ülkesi olmayı hedefliyor. Bu nedenle Türkiye’ye gönderilecek F-35’ler konusunda ABD ile yakın temas halinde bulunuyor. Yetkili F-35’e ilişkin detayların diğer ülkelere sızmasından ve İsrail ordusunun bölgesel rekabetleri nedeniyle F-35’lerin kapasitesinin yükseltimesi konusunun Türkiye ile paylaşılmasının önüne geçmek istediklerini aktardı.
“Kongre onayı verilmeyecek iddiası”
İsrail, 5. nesil savaş uçağı F-35’lerle hava saldırısı düzenleyen ilk ülke oldu. İsrail ilk kez geçen yıl aralık ayında 9 adet F-35 teslim almıştı. ABD’li şirketten toplamda 50 adet F-35 sipariş etmişti. ABD’de Türkiye’ye F-35’ler dahil olmak üzere silah satışlarına kongre onayı verilmeyeceği iddia ediliyor. Kongreye sunulan tasarıda ABD’li rahip Andrew Brunson’un Türkiye’de tutuklu bulunması ile Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alması eleştiriliyor. Türkiye’nin toplamda 100 adet almayı planladığı F-35’lerden 2 tanesi bu yıl teslim edilecek. Türkiye’nin de üretim ortağı olduğu 5. nesil F-35 savaş uçaklarından ilk ikisinin 21 Haziran’da törenle Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmesi bekleniyordu. F-35 savaş uçaklarının Malatya’da 7. Ana Jet Üs Komutanlığı’na konuşlandırılması planlanıyor.
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