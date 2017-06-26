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26 HAZİRAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

İsrail faşist bir devlete dönüşüyor

26 Haziran 2017, Pazartesi
İsrail ana muhalefet lideri İzak Herzog, ülkesinin yavaş yavaş faşizme doğru kaydığını ve demokratik bir devlet olarak geleceğinin tehlikede olduğunu söyledi.

İsrail’in Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Tel Aviv yakınlarında kültürel bir etkinlikte konuşan sol eğilimli Siyonist Birlik Bloğu lideri İzak Herzog, “İsrail siyasetinin faşistleştiği bir süreci yaşıyoruz. İsrail faşist bir devlete dönüşüyor.” ifadesini kullandı. Herzog, “Ülkesinin kaderinden endişe duyan ve faşistleşmeyi durdurmak isteyen herkes bu trendi önlemek için büyük ve ılımlı bir bloğu desteklemeli.” diyerek seçmenlerden destek istedi. Herzog, “İsrail demokrasisini tehdit eden faşizmden kurtarmak için rejimi değiştirmek zorundayız.” dedi. Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağcı hükümetin sanatçıları, yüksek mahkemeyi tehdit ettiğini ve gazetecileri işten kovdurduğunu savundu. Herzog ayrca medya kuruluşlarının hükümet tarafından kapatıldığını ve şimdi de akademisyenlerin “tehdit edildiğini ve ağızlarını açmaktan korktuklarını” belirtti.      

FİLİSTİN DEVLETİ İÇİN GEÇİŞ SÜRECİ ÖNERİSİ

İsrail-Filistin meselesinin çözümü için kendisinin alternatif bir çözüm önerisi olduğunu dile getiren Herzog, “Filistin devletinin kurulması için geçici sınırlar içerisinde bir geçiş süreci öneriyorum. Buna göre C bölgesinin bir kısmı ve Gazze Şeridi de Filistin Yönetimi’nin hakimiyetine verilecek. Bu geçiş sürecinin beş ila on yıl arasında süreceğini söyleyen Herzog, bu süre zarfında “ekonomik gelişme sağlamak ve terörle mücadele etmek için harekete geçeceklerini” kaydetti. Herzog, bu planın “mevcut durağanlığın yerine gerçek bir durum yaratacağı, iki halkın genç nesli için de (Filistin ve İsrailliler) umut doğuracağını” öne sürdü. ABD’nin İsrail-Filistin barış görüşmelerini yeniden başlatma girişimlerine de değinen Herzog, “ABD’nin çabalarının başarısız olacağına dair haklı bir endişe var. Bu da İsrail’in bölgesel bir çatışmanın içine girme riskini arttırıyor.” dedi. 

GAZZE 2007’DEN BERİ ABLUKA ALTINDA

İsrail’in fiili işgali altında olan Batı Şeria’da yaklaşık 400 bin, Doğu Kudüs’te ise 200 bin Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre buradaki Yahudi yerleşimlerin tümü illegal kabul ediliyor. Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995’te imzalanan “İkinci Oslo Anlaşması” çerçevesinde Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18’i kapsayan “A bölgesi”nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin’e, yüzde 21’lik “B bölgesi”nin idari yönetimi Filistin’e güvenliği İsrail’e devredilirken, yüzde 61’ini kapsayan “C bölgesi”nin idare ve güvenliği İsrail’e bırakılmıştı. Anlaşmaya göre nihai çözüm sağlanana kadar taraflar sahadaki gerçekliği değiştirecek adımlar atmayacaktı. Ancak İsrail bu bölgeye, Oslo Anlaşmasını ihlal ederek Yahudi yerleşimcileri yerleştirmeye ve askeri karargahlar kurmaya devam etti. İki milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi ise 2007’den beri İsrail ablukası altında bulunuyor.

AA

Etiketler: israil, gazze
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