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29 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

İsrail Filistin'deki gösterilerde halkı kışkırtmaya devam ediyor

29 Haziran 2018, Cuma 17:09
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin düzenlediği gösterilere müdahale etti.

Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler cuma namazının ardından ABD'nin İsrail ile Filistin arasındaki barış müzakerelerinin yeniden başlatılması için hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması" adı verilen planı protesto etmek için gösteriler düzenledi.

Başta Ramallah ve El Halil olmak üzere Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde toplanan göstericiler İsrail, ABD ve "Yüzyılın Anlaşması" planı aleyhine sloganlar attı.

İsrail askerleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanırken, Filistinli göstericiler de taşla karşılık verdi.

Filistinli sağlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, gazdan etkilenen çok sayıda Filistinli, sağlık ekipleri tarafından gösterilerin düzenlendiği bölgelerde tedavi edildi.

İsrail askerlerinin saldırılarında yaralı olup olmadığına ilişkin Filistinli yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Batı Şeria'nın kuzeyinde bir grup Yahudi yerleşimci, Filistinli bir çiftçiye ait tarlayı ateşe verdi.

Yerel yetkililerden alınan bilgiye göre, Nablus şehri yakınlarındaki Itamar adlı yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde yaşayan bir grup Yahudi, Filistinli bir çiftçiye ait tarım arazisini ateşe verdi.

Filistinli çiftçinin tarlasında ciddi hasara neden olan yangın çevredekiler tarafından söndürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "büyük ilerleme" kaydedildiğini belirttiği planın ne zaman açıklanacağı bilinmiyor. Ancak basında, bu planın Filistin sorununun çözümünden çok İsrail'in işgalini pekiştireceği yorumları yapılıyor.

Basındaki iddialara göre plan, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün İsrail'e bırakılmasını, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin büyük bir bölümünün varlığını korumaya devam etmesi ve 5,9 milyondan fazla Filistinli mültecinin topraklarına geri dönmesine izin verilmemesi gibi koşulları içeriyor.

Yüzyılın Anlaşmasını, "Yüzyılın tokadı" olarak niteleyen ve plana karşı olduğunu dile getiren Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, plana ilişkin detayları ele almak isteyen ABD'li yetkililerle görüşmeyi reddediyor.

Abbas, en son geçen hafta Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır, Katar ve İsrail'i ziyaret eden Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile görüşmeyi kabul etmemişti.

AA

Etiketler: Filistin, Batı Şeria, gösteri, İsrail, Yahudi, yerleşimci
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