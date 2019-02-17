İsrail Filistin'e gönderdiği vergilerde kesinti kararı aldı

İsrail hükümeti, Filistin hükümeti adına topladığı vergilerden 138 milyon dolar kesinti yapacağını duyurdu. Tel Aviv, kararına gerekçe olarak Filistin yönetiminin İsrail karşıtı suçlardan hüküm giyenlerin ailelerine aylık vermesini gösterdi.
İsrail ve en yakın müttefiki Amerika Birleşik Devletleri, söz konusu aylıkların Filistinlilerin düzenlediği saldırılara yatırım olduğunu iddia ederken, Filistinliler ise sosyal yardım olduğunu söylüyor.
Yeni düzenlemeye tepki gösteren İsrailli güvenlik yetkilileri ise Filistin yönetimine ayrılan bütçede kesintiye gitmenin güvenlik alanındaki iş birliğini sarsacağını ve Batı Şeria'da gerilime neden olabileceğini söylüyor.
Euronews Türkçe