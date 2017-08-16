"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

İsrail, Filistin'in elektriğini kesecek

16 Ağustos 2017, Çarşamba 00:15
Batı Şeria’nın bazı bölgelerine elektrik sağlayan İsrail Elektrik Kurumu'nun (IEC), mevcut borçların ödenmemesi durumunda elektriği keseceğini açıkladığı bildirildi.

Kudüs Elektrik Şirketi (JDECO) Genel Müdürü Hişam el-Umeri tarafından yapılan yazılı açıklamada, IEC’den kendilerine uyarı geldiği belirtilerek, IEC’nin, biriken borçlardan dolayı JDECO’nun imtiyaz sahibi olduğu bölgelerin (Ramallah, Beytullahim, Kudüs ve Eriha) elektriğini keseceği ifade edildi.

IEC’nin, Filistin yönetiminin kendisine olan borçlarıyla ilgili geçen yıl imzalanan anlaşmayı yerine getirmemekle tehdit ettiği kaydedilen açıklamada, Filistin yönetiminden söz konusu anlaşma kapsamında sorumluluklarını yetine getirmesi ve elektrik ağına yapılan saldırılar ile hırsızlıkları durdurması istendi.

Elektrik verilmemesi durumunda başta devletin eğitim ve sağlık kurumları olmak üzere gündelik hayatın olumsuz etkileneceğine dikkat çekildi.

JDECO’nun bir kısım abonelerden borç tahsili konusunda zorluklar yaşadığına değinilen açıklamada, kaçak kullanım vakalarının da yaşandığı vurgulandı. 

Gazze’deki elektrik açığı 500 megavat

Öte yandan, Gazze Şeridi’ne elektrik dağıtan şirketten yapılan yazılı açıklamada, sıcak havalardan dolayı elektrik ihtiyacının 600 megavata çıkması üzerine elektrik açığının 500 megavata yükseldiği aktarıldı.

İsrail’den gelen hatların ocak ayına kadar sağladığı 120 megavatın hâlihazırda 70 megavat olarak dağıtıldığı belirtilerek, Mısır’dan elektrik ulaştıran hatların (30 megavat) ise geçen aydan bu yana arızalı olduğu ifade edildi.

Gazze’deki elektrik santralinin 24 megavat kapasiteye sahip olduğu kaydedilen açıklamada, Gazze’ye sağlanan toplam elektrik gücünün ancak 94 megavata ulaştığına dikkat çekildi.

AA

Etiketler: filistin, israil, elektrik
Okunma Sayısı: 870
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    180. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    OHAL rejimi çığırından çıktı

    'Satılmayan kurbanlıklar' hakkında Bakan Fakıbaba'dan açıklama

    Bayram trafiğinde kırıcı olmayın

    Dindar dediğimiz kişiler de yüzbinlerce aileyi parçaladılar

    ''Gerçek dışıdır"

    Haftanın önemli maçında kazanan Beşiktaş oldu

    Şemdinli'de patlama: 3 güvenlik korucusu yaralandı

    Bir Adil Öksüz açıklaması da İçişleri Bakanlığı'ndan

    Bakanlık uyardı: Sokakta kurban kesenler dikkat!

    Feryadlara kulaklar kapalı

    OHAL’de kamuda 108 bin 896 ihraç

    Cezaevleri yüzde 110 dolu

    AB: Söz verilen para ödensin

    ''Ümit ediyorum ki, Sayın Başbakan yaptığı hata ve gafın farkındadır''

    Genelkurmay'dan operasyonlar hakkında açıklama

    Akıncı Üssü davasında 4. hafta tamamlandı: "Böyle bir cevap usulü yok"

    Kılıçdaroğlu: Bardağı taşıran son damla olmuştur

    Ahlaka ve hukuka kesinlikle aykırıdır

    İftirayı gazetecilik zannedenlerden korkuyorum

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Dindar dediğimiz kişiler de yüzbinlerce aileyi parçaladılar
    Genel

    OHAL rejimi çığırından çıktı
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    15 Temmuz kehaneti
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya mensubu yargıdan kaçmaz
    Genel

    ''28 Şubat'ın uzantılarıdır''
    Genel

    'Satılmayan kurbanlıklar' hakkında Bakan Fakıbaba'dan açıklama
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yusuf Ali Akbaş

    Bediüzzaman’ın cihad yorumu
    Emin Fırat

    Bayram
    Faruk ÇAKIR

    Ayasofya ne zaman gündem olur?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.