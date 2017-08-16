İsrail, Filistin'in elektriğini kesecek

Batı Şeria’nın bazı bölgelerine elektrik sağlayan İsrail Elektrik Kurumu'nun (IEC), mevcut borçların ödenmemesi durumunda elektriği keseceğini açıkladığı bildirildi.

Kudüs Elektrik Şirketi (JDECO) Genel Müdürü Hişam el-Umeri tarafından yapılan yazılı açıklamada, IEC’den kendilerine uyarı geldiği belirtilerek, IEC’nin, biriken borçlardan dolayı JDECO’nun imtiyaz sahibi olduğu bölgelerin (Ramallah, Beytullahim, Kudüs ve Eriha) elektriğini keseceği ifade edildi.

IEC’nin, Filistin yönetiminin kendisine olan borçlarıyla ilgili geçen yıl imzalanan anlaşmayı yerine getirmemekle tehdit ettiği kaydedilen açıklamada, Filistin yönetiminden söz konusu anlaşma kapsamında sorumluluklarını yetine getirmesi ve elektrik ağına yapılan saldırılar ile hırsızlıkları durdurması istendi.

Elektrik verilmemesi durumunda başta devletin eğitim ve sağlık kurumları olmak üzere gündelik hayatın olumsuz etkileneceğine dikkat çekildi.

JDECO’nun bir kısım abonelerden borç tahsili konusunda zorluklar yaşadığına değinilen açıklamada, kaçak kullanım vakalarının da yaşandığı vurgulandı.

Gazze’deki elektrik açığı 500 megavat

Öte yandan, Gazze Şeridi’ne elektrik dağıtan şirketten yapılan yazılı açıklamada, sıcak havalardan dolayı elektrik ihtiyacının 600 megavata çıkması üzerine elektrik açığının 500 megavata yükseldiği aktarıldı.

İsrail’den gelen hatların ocak ayına kadar sağladığı 120 megavatın hâlihazırda 70 megavat olarak dağıtıldığı belirtilerek, Mısır’dan elektrik ulaştıran hatların (30 megavat) ise geçen aydan bu yana arızalı olduğu ifade edildi.

Gazze’deki elektrik santralinin 24 megavat kapasiteye sahip olduğu kaydedilen açıklamada, Gazze’ye sağlanan toplam elektrik gücünün ancak 94 megavata ulaştığına dikkat çekildi.