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21 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

İsrail, Filistin'in paralarına el koyacak

21 Eylül 2018, Cuma 09:17
İsrail Maliye Bakanı Kahlon'un, ülkesinin Filistin yönetimi adına topladığı verginin bir kısmına el koyma kararı aldığı bildirildi.

Israel Hayom gazetesinin haberine göre İsrail Maliye Bakanı Moşe Kahlon, ülkesinin Filistin yönetimi adına topladığı verginin, Filistin yönetiminin geçen pazar günü Beytüllahim kenti yakınındaki Gush Etzion Yahudi yerleşim biriminde bir İsrail vatandaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Filistinlinin ailesine ödediği meblağa tekabül eden kısmına el koyma kararı aldı.

İsrail'in, bıçaklama girişiminde bulunduğu iddia edilen Halil Cebbarin'in ailesine Filistin yönetiminin bir miktar para ödediğini ve ileride de her ay maaş vereceğini ileri sürmesi üzerine verginin bir kısmına el koyma kararı alan Kahlon, Cebbarin ailesinin ekonomik faaliyetlerinin sınırlandırılması için başka yolların da aranmasını istedi.

"Paralarını iki kat kaybedecekler"

Kahlon, bu kararın sert bir tepki olduğunu ve aynı zamanda Filistinlilere paralarını iki kat kaybedecekleri mesajı taşıdığını dile getirdi.

İsrail parlamentosunca yaklaşık 3 ay önce alınan, Filistinli esirler ve şahitlerin ailelerine ödenen maaşlara el koyma kararı şimdiye kadar uygulanmadı. Kararın uygulanması için İsrail güvenlik güçlerinin, Filistin yönetiminin saldırı düzenleyenlere ve ailelerine ödediği paranın miktarıyla ilgili ayrıntılı rapor sunması bekleniyor.

Filistinlilerin vergilerinden Filistinli tutuklular ile şehit ailelerine ayrılan ödeneğin kesilmesini öngören tasarı İsrail parlamentosunda, 2 Temmuz'da yapılan ikinci ve üçüncü oylamalarda 87 milletvekilinden "kabul", 15'inden "ret" oyu alarak yasalaşmıştı.

 

AA

Etiketler: Filistin, İsrail, vergi, halk
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