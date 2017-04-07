İsrail, Filistin köyünü 111 kez yıktı

İsrail, ülkenin güneyindeki Negev Çölü’nde bulunan 13 haneli El-Arakib Köyü’nü 111’inci kez yıktı. Arakib Savunma Komitesi Üyesi Aziz et-Turi, İsrail güçlerinin bugün buldozerler eşliğinde köye girdiğini ve yıkıma başladığını belirtti.

Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 87 kişiden oluşan köy halkının zor şartlar altında kaldığını ifade eden Turi, İsrail’in sürekli gerçekleştirdiği yıkımlardan dolayı Arakib’de betondan ev yapma imkânı olmadığını, 22 ailenin tahtadan ve tenekeden oluşan derme çatma yapılan 13 evde hayatlarını idame ettirdiklerini belirtti. Köy sakinlerinin burada kalmakta ve köylerini yeniden inşa etmekte kararlı olduklarını söyleyen Turi, “Gitmeyeceğiz ve köyümüzü yeniden inşa edeceğiz.” dedi. İsrail Arakib Köyü’nü, en son Mart ayında olmak üzere Temmuz 2010’dan bu yana 110 kez yıkmıştı.

Yıkımları hızlandıracak düzenleme

İsrail Parlamentosu Knesset kanalının haberine göre, Arap beldelerindeki evlerin yıkılması sürecini hızlandırmayı hedefleyen düzenleme, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da katıldığı ikinci ve üçüncü oylamalarda 33’e karşı 43 oyla kabul edildi. İsrail’in, planlama ve inşa yasasında düzenlemeler yaparak, mahkemelerin yıkım emirlerini dondurma yetkilerini sınırlamayı, yasanın uygulanması yönündeki yetkileri devlete bağlı bölge komitelerine nakletmeyi ve “ruhsatsız” evlerin sahiplerine devamlı olarak yüksek miktarlarda para cezası uygulamayı hedeflediği belirtiliyor.