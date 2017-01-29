İsrail Filistinli 2 çocuğu gözaltına aldı

İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın kuzeyinde "bıçaklı saldırı girişiminde bulunacağı" iddiasıyla biri kız 2 Filistinli çocuğu gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail Kanal 10 televizyonunun haberine göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki bir Yahudi yerleşim biriminin yakınlarında "bıçaklı saldırı girişiminde bulunacağı" gerekçesiyle biri kız, 2 Filistinli çocuk gözaltına alındı. Haberde, Filistinli çocukların üzerinde bıçak bulunduğu iddia edildi. Öte yandan, Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, gözaltına alınanların Kalkılye kentinden 15 yaşındaki Merah Lui Cuaydi ile Nablus'tan 16 yaşındaki Salim Hani Ebu Hamade olduğu belirtildi. İsrail güçleri neredeyse her gün Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik gözaltı operasyonları düzenliyor. Filistin makamlarının verilerine göre, İsrail'deki hapishanelerde yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor. AA

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