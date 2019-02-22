İsrail, Filistinli mahkumları ilaç testlerinde kullanıyor

Kudüs İbrani Üniversitesi'nde görev yapan İsrailli Profesör Nadera Shalhoub-Kevorkian, İsrail'deki büyük ilaç şirketlerinin ürettikleri ilaçları, hükümetin izniyle cezaevindeki Filistinli ve Arap mahkumlar üzerinde test ettiklerini açıkladı.​

New York'taki Columbia Üniversitesi'nde konuşan İsrailli Profesör, üniversite için bir araştırma projesi yürüttüklerini ve elllerinde iddialarıyla ilgili verilerin bulunduğunu açıkladı. Shalhoub-Kevorkian, "Filistinlilerin yaşadığı yerler laboratuvar gibi" dedi. Geçen hafta İsrailli yetkililer hapishanede vefat eden Filistinli mahkûm Fares Baroud'un cesedini teslim etmeyi reddetmişti. Ailesi Baroud'un İsrail hapishanesinde bu tarz testlere tabi tutulmuş olabileceğinden şüpheleniyor. SİLAH DA TEST EDİYORLAR Shalhoub-Kevorkian ayrıca, orduya bağlı şirketlerin de silahları Kudüs'te işgal altındaki Filistin bölgesinde hatta çocuklar üstünde test ettiklerini anlattı. Profesör, "Gaz bombası mı yoksa koku bombası mı kullanacaklarını deniyorlar" dedi. Sputnik Türkiye

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