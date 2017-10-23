İsrail gazetesi: İsrail’in sattığı silahlar Arakanlı Müslümanlara karşı kullanılıyor

İsrail’in Haaretz gazetesinin haberine göre, Myanmar İsrail'den aldığı silahları Arakanlı Müslümanlara karşı kullanıyor.

İsrail’in Myanmar’a sattığı silahların, Naypyidaw yönetimi tarafından Arakanlı Müslümanlara uygulanan "etnik temizlik" suçlarında kullanıldığı ortaya çıktı.

İsrail’in Haaretz gazetesinin haberine göre, Arakanlı Müslümanlara yönelik insanlık suçu işleyen Myanmar Devleti Deniz Kuvvetleri, İsrail’den satın aldığı savaş gemilerinin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Haberde, Naypyidaw yönetiminin aldığı savaş gemileri üzerinde sergilenen silahların da İsrail ordusu için gelişmiş savunma sistemleri üreten Rafael şirketine ait Typhoon tipi füze ateşleme sistemleri olduğu aktarıldı.

ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) Myanmar'a silah ambargosu koymasına rağmen İsrail'in silah satışına devam ettiğine vurgu yapılan haberde, söz konusu silahların İsrail ile Myanmar arasında yapılan silah anlaşmasının bir parçası olduğu belirtildi.

Myanmar ordusu binlerce sivili katletti

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman vefat etti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

On binlerce Arakanlı Müslüman, can güvenliği nedeniyle hala bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller, dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz üzerinden Bangladeş'e geçiyor.

Uluslararası insan hakları örgütlerinin uydulardan aldığı görüntülerde de Arakan'da Müslümanlara ait köylerden en az 200'ünün yakılarak yok edildiği tespit edildi. Ancak yakılan köy sayısının açıklanandan daha fazla olmasından endişe ediliyor.

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