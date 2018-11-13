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13 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

İsrail, Gazze'de El-Aksa televizyonunu vurdu

13 Kasım 2018, Salı 01:57
İsrail, Gazze'deki Hamas'a ait "El Aksa" kanalının merkezine hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçakları, "El Aksa" kanalının Gazze'deki merkezine 10 füze attı. Saldırı sonucu kanalın merkezi tamamen yıkıldı. Yıkım nedeniyle kısa süreliğine kesilen yayın başka bir merkezden yapılmaya devam etti. 

İsrail'in saldırıları sonucu çevredeki birçok bina da zarar gördü. Hamas ve İslami Cihad'dan televizyon kanalı saldırısına tepki

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in El Aksa kanalına yönelik saldırısını "düşman İsrail'in katil zihniyetini yansıtan barbar bir saldırganlık" şeklinde nitelendirdi. 

Berhum, uluslararası kuruluşları, hukuk ve basın organlarını bu "tehlikeli saldırıyı" kınamaya çağırdı.

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab da yaptığı yazılı açıklamada, kanalın merkezine yönelik saldırıyı "tehlikeli bir ihlâl" olarak değerlendirdi.  Şihab, saldırının Filistin direnişini daha da güçlendireceğini ifade etti.

 Öte yandan, Filistinli Gazeteciler Sendikası da İsrail'in El Aksa kanalını hedef almasını kınadı.

Gazze'den civardaki Yahudi yerleşim yerlerine roket atılmasının ardından İsrail ordusu, akşam saatlerinde Gazze'ye hava saldırısı başlatmıştı. İsrail saldırılarında 3 Filistinli şehit olmuş, 9 kişi yaralanmıştı. 

Ordudan yapılan açıklamada, akşam saatlerinden bu yana Gazze'den 200'e yakın roket atıldığı, bu roketlerin 60'ının Demir Kubbe isimli hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği aktarılmış, atılan diğer roketlerin büyük bir bölümünün boş arazilere düştüğü ifade edilmişti. 

İsrail tarafında ise 1'i ağır 21 İsrailli Gazze'den atılan roketler nedeniyle yaralanmış, ağır yaralı İsraillinin asker olduğu açıklanmıştı.

AA

Etiketler: Filistin, Gazze, İsrail, saldırı, işgal
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