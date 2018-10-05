"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

İsrail, Gazze'de sağlık çadırını vurdu

05 Ekim 2018, Cuma 00:29
İsrail ordusu, Gazze Şeridi sınırında sağlık hizmeti verilen bir çadırı vurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun sınıra yakın bir sağlık noktasını hedef aldığını duyurdu.

Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneydoğusundaki Huza köyünde sınır yakınında sağlık hizmeti veren bir çadırın İsrail ordusu tarafından hedef alındığını belirtti.

Saldırının nasıl gerçekleştiğine dair ayrıntı verilmeyen açıklamada, vurulan sağlık noktasında hasar meydana geldiği ifade edildi.

Açıklamada, saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin de bilgi paylaşılmadı.

Sağlık Bakanlığı, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında İsrail'in müdahaleleri sonucu yaralanan Filistinliler için sınıra yakın bölgelerde sahra hastanesinin küçüğü denebilecek çadırlar kurmuştu.

Filistinliler 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

AA

Etiketler: Gazze, Filistin, İsrail, zulüm, sağlık
Okunma Sayısı: 100
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Partilere çağrı: Sözünüzü tutun

    Trans yağlar ölüm sebebi

    Maaşı artan var mı?

    ‘Kantarın topuzuna mukayyet olun’

    Çözüm af değil, rehabilite

    Avcı: Meclis olanlardan habersiz

    Yine yüreğimiz yandı

    Silahsızlanma çağrısı

    Fenerbahçe, Spartak Trnava maçından 2-0 galip ayrıldı

    Batmanlılar teröre karşı yürüyecek

    CENTCOM Komutanı Votel'den Münbiç açıklaması

    Bangladeş'ten uluslararası topluma Arakan çağrısı

    ABD'den 7 Rus ajanına 'siber operasyon' suçlaması

    Yeni havalimanı inşaatında çalışan 6 işçi daha tutuklandı

    Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücrete zam çağrısı

    'Enflasyon daha da artacak'

    Merkel: İran güçleri Suriye'den çekilmeli

    İflaslar artacak

    ABD'den Rusya'ya Nükleer Anlaşmayı ihlâl suçlaması

    "Başkanlığın faizden gelir elde ettiği" haberleri hakkında Diyanet'ten açıklama

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Avcı: Meclis olanlardan habersiz
    Genel

    ‘Kantarın topuzuna mukayyet olun’
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Enflasyon canavarı
    Süleyman KÖSMENE

    Cezaevini medreseye çeviren setten aldınız mı?
    Genel

    Partilere çağrı: Sözünüzü tutun
    Genel

    Çözüm af değil, rehabilite
    Cevher İLHAN

    Cezaevleri ıslah edilmeli
    Ali FERŞADOĞLU

    Mezheplerin Kur’ân’daki yeri nedir?
    Genel

    Beni cemaatlerin aleyhinde asla konuşturamazsınız
    M. Latif SALİHOĞLU

    Teröre köklü çözüm

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.