İsrail, Gazze'deki balıkçıların avlanma sınırını 6 mile indirdi

İsrail, Gazze Şeridi sahilindeki avlanma mesafesini 6 mile indirdi.

İsrail ordu radyosunun haberine göre, Savunma Bakanı Avigdor Liberman, orduya Gazze Şeridi sahilindeki avlanma mesafesinin 9 milden 6 mile düşürülmesi talimatı verdi. İsrail medyasında yer alan haberlerde ise, Liberman'ın, kararı dün Gazze sınırında yaşanan protestoların ardından düzenlenen güvenlik toplantısında aldığı ayrıca gösterilerin devam etmesi durumunda Gazze ile İsrail arasında ticari ürünlerin geçişi için kullanılan Kerm Ebu Salim kapısını kapatma imasında bulunduğu aktarıldı. İsrail yönetimi, Gazze Şeridi açıklarındaki avlanma mesafesinde geri adım atarak mesafeyi 15 Ağustos'ta 3 milden 9 mile çıkarma almıştı. İsrail yönetimi, Filistinli balıkçıların açıkta avlanma hakkını çeşitli abluka kararlarıyla kısıtlama yoluna gidiyor. AA

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