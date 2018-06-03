İsrail Gazze Şeridi'ne hava saldırdısı düzenledi

İsrail, Gazze Şeridi'ne hava saldırı düzenledi. Saldırıda bir gün önce İsrail'e fırlatılan roketlere karşılık verildiği söylendi.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu, bir gün önce Gazze'den fırlatılan roketlere karşılık verildiğini öne sürdü. Roket saldırılarını ise üstlenen olmadı. Tel Aviv, aralarında mühimmat deposu ve silah atölyelerinin olduğu, Hamas'a ait 15 hedefin vurulduğunu, atılan roketlerden üçüne hava müdahale edildiğini ve birinin karaya düştüğünü duyurdu. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olmazken Filistin'de son bir kaç yılın en gergin dönemi yaşanıyor. 30 Mart'tan bu yana, her cuma İsrail sınırında yapılan gösterilerde şu ana kadar en az 119 Filistinli şehit oldu, binlercesi yaralandı. Euronews Türkçe

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