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28 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

İsrail, Gazze sınırına 100'ü aşkın keskin nişancı konuşlandırdı

28 Mart 2018, Çarşamba 18:47
İsrail'in kuruluşunun 70. yıldönümü olan 14 Mayıs'a dek Gazze'de 6 hafta boyunca protesto gösterisi düzenlenecek. İsrail ordusunun misilleme olarak sınıra 100'den fazla keskin nişancı konuşlandırması, bölgede daha fazla kan döküleceği endişesini doğurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık'ta Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanımasından beri kutsal topraklarda tansiyon yeniden tavan yaparken gözler İsrail'in kuruluşunun 70. yıldönümü törenlerine sahne olacak 14 Mayıs'a çevrildi.

'Filistin halkında çok hassas, çok patlayıcı bir durumun geliştiği' uyarısı yapan İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot, '70. yıldönümü kutlamaları sırasında çok büyük meydan okumalarla karşılaşacakları' öngörüsünde bulundu.

Nitekim İsrail ile Mısır'ın tecridi, Hamas'ın kontrolü altındaki Gazze Şeridi'nde cuma gününden itibaren sınırdaki beş çadır kentte toplanılması ve 14 Mayıs'a dek 6 hafta boyunca protesto gösterileri düzenlenmesi çağrısı yapılıyor.

Daha önce ABD'li ve İsrailli yetkililer ABD'nin İsrail büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınma tarihi için İsrail'in kuruluşunun yıldönümü olan 14 Mayıs'ı işaret etmişti.

 

İsrail kurulunca evlerinden olan filistinli mültecilerin dönüş hakkı için

Protestoların amacı, milyonlarca Filistinli mültecinin bugün İsrail sınırları içinde kalan topraklarına geri dönüş hakkına dikkat çekmek.

İsrail'den Gazze topraklarına 'girilmez bölge'

Bunun üzerine Gazze'nin İsrail sınırına bitişik topraklarında 'girilmez bölge' oluşturan İsrail Genelkurmay Başkanı, Gazze sınırına da 100'den fazla sayıda keskin nişancı konuşlandırdı. 

 

Çoğu özel kuvvetlerden, ateş açma yetkileri var

Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan Gadi Eizenkot, ''Özel kuvvetler başta olmak üzere tüm askeri birliklerden çağrılan 100'den fazla keskin nişancı konuşlandırdık. Hayati tehlike durumunda ateş açma yetkileri var'' dedi.

'Bariyerlere zarar verdirtmeyiz'

Eizenkot, protestolar sırasında İsrail'e sızma olmasına ya da sınıra diktikleri bariyerlerin zarar görmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

BM'den itidal çağrısı

BM'nin Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, tüm taraflara itidal gösterme ve şiddetin tırmanmasından kaçınmak için gerekli adımları atma çağrısı yaptı.

'Suriye yeniden hedef'

 

Bu arada Eizenkot, The Jerusalem Post gazetesine verdiği demeçte de geçen ay bir İsrail savaş uçağının düşürülmesi sonrası Suriye'yi yeniden hedef almaya başladıklarını söyledi.

İran'ın Suriye ve Lübnan topraklarına tutunduğunu, Hizbullah'ın silahlanmasını desteklediğini kaydeden İsrail Genelkurmay Başkanı, artan tehditlere karşı kararlılıkla çalışmaları, düşmana karşı savaşı kazanmak için üstünlüklerini göstermeleri gerektiğini söyledi.

Sputnik Türkiye

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