İsrail, Gazze sınırında 1 Filistin'li çocuğu daha öldürdü

Gazze sınırında düzenlenen dünkü gösteriler sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan Filistinlilerin sayısı 2'ye yükseldi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde dün İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 1 Filistinli çocuk daha şehit oldu. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğu sınırında düzenlenen barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin kurşunuyla yaralanan Filistinli Ahmed Misbah Ebu Tuyur'un (16) bugün şehit olduğunu belirtti. Gazze'nin güneyindeki Refah kenti sınırında dün düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine İsrail askerleri yine ateş açarak müdahale etmişti. Askerlerin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki Bilal Mustafa Hafaca adlı Filistinli genç şehit düşmüştü. Ayrıca Gazze sınırının farklı bölgelerinde düzenlenen gösterilere İsrail askerlerinin gerçek mermiyle müdahalesi sırasında 12'si çocuk 100 Filistinli yaralanmıştı. AA

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