İsrail, Gazze sınırında 4 Filistiliyi öldürdü

Binlerce Filistinli İsrail'in Gazze sınırında protesto gösterisi yapıyor. İsrail güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi ile müdahalesi sonucu yüzlerce kişi yaralandı, 3 eylemci de öldü. Eylemden önce İsrail tankının Gazze'ye yönelik bombardımanında da 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık yetkilileri ve görgü tanıklarının ifadelerine göre, Filistinliler'in İsrail sınırında kitlesel eyleminden saatler önce İsrail tankının ateş açması sonucu bir Filistinli çiftçi hayatını kaybetti.

Ölen Filistinlinin 27 yaşındaki Amr Samur olduğu açıklandı. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre Samur, İsrail tankının Gazze'nin güneydoğu sınırındaki bombardımanında öldü.

'Maydonoz topluyordu'

Akrabası Yasser Samur ölen Filistinlinin tank ateşi ile vurulmasından önce bölgede daha sonra satmak için maydanoz topladığını söyledi.

Samur "Ben de yandaki tarladaydım. Amr'ın çalıştığı yerdeki bombardıman sesini duyduk. Oraya koştuk ve vurulmuş olduğunu gördük. Sınırdan 1 km uzaktaydık" dedi. Samur bir başka çiftçinin de ayağından şarapnel ile yaralandığını kaydetti.

İsrail ordusu da bir Filistinli'nin öldüğü yönündeki haberlerin farkında olduklarını ancak tankın Gazze sınırındaki çitlere yaklaşan ve şüphe çekici davranışlar içerisindeki 2 kişiye ateş açtığını duyurdu.

Gazze sınırında binlerce Filistinli protesto yapıyor, yüzlerce yaralı, 3 ölü var

Binlerce Gazzeli de sabah saatlerinden itibaren sınırın farklı noktalarında toplandı.

AFP en az 10.000 kişinin protesto eylemine katıldığını, bazı eylemcilerin sınırdaki çitin olduğu bölge yakınlarında İsrail askerlerine taş attıklarını, İsrail güvenlik güçlerinin de göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermiyle eylemcilere müdahale ettiğini duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail askerlerinin ateşi sonucu 365 kişinin yaralandığını ve 3 Filistinlinin öldüğünü duyurdu.

Sınırın farklı noktalarındaki çatışmalarda ölenlerin kimliği 25 yaşındaki Muhammed Neccar ile Muhammed Ebu Amar ile Muhammed Ebu Muammer olarak açıklandı.

Bakanlık gerçek mermi, plastik mermi ve göz yaşatıcı ile yaralananların bu rakama dahil olduğunu belirtti.

Keskin nişancılarda sınırda

Gazze'yi yöneten Hamas'ın çağrısıyla yapılmakta olan protesto öncesinde İsrail ordusu sınırdaki asker sayısını iki katına çıkardığını, sınıra keskin nişancılar yerleştirdiğini ayrıca sınıra özel kuvvetler ve paramiliter sınır polisi birimlerinin konuşlandırıldığını duyurmuştu.

Eylemin 6 hafta sürmesi planlanıyor

'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü' adını taşıyan protesto eylemlerinin 6 hafta sürmesi bekleniyor.

Filistinlilerce 'Toprak Günü' olarak anılan 30 Mart, 1976'da topraklarına el konulmasını protesto eden 6 Filistinli eylemcinin İsrail güvenlik güçlerince öldürülmesinin yıldönümü. Filistinliler gösteriler öncesi sınır bölgesinde çadırlar kurmuştu.

Eylemin Filistinlilerin Nakba (Felaket) günü olarak andığı 15 Mayıs'ta sona ermesi planlanıyor. Nakba gününde 1948'de İsrail devletinin kurulmasından sonra yüz binlerce Filistinli'nin evlerinden olması anılıyor.

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye de yaptığı açıklamada "Filistin dışında başka bir alternatif ve geri dönüş dışında bir çözüm yok" dedi.

Bu arada Jerusalem Post gazetesi Hamas lideri Yahya Sinvar'ın da Han Yunus kenti yakınlarındaki prosto alanında halkın arasında görüldüğünü söyledi. Gazete Sinvar'ın nadiren kamuoyu önüne çıktığını vurguladı.