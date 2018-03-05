İsrail, her zamankinden daha yalnız

Filistin’in Londra’daki Diplomatik Misyonunun Başkanı Manuel Hassassian, İsrail’in demokrasi değil Apartheid rejimi olduğunu belirterek, “İsrail bugün her zamankinden daha fazla yalıtılmış durumda.’’ dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesinin büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararının etkileri Londra’da gerçekleştirilen konferansta masaya yatırıldı. Konferans konuşmacılarından, Filistin’in Londra’daki Diplomatik Misyonunun Başkanı Manuel Hassassian, İsrail’in dünyaya bir demokrasi değil Apartheid rejimi olduğunu gösterdiğini ifade ederek “İsrail’de Arap vatandaşlar için demokrasi yok. Sadece Yahudiler için demokrasi var. Bir Kudüslü olarak konuşuyorum.” dedi.

Filistin sorununa artık 2 devletli çözümün söz konusu olmadığını, bunun bir aldanış olacağını aktaran Hassassian, “Kudüs sorunun kalbidir. Kudüs’e adalet getirme yönündeki bütün girişimler başarısız kalırsa ben Kudüslülere güveniyorum. Kudüs’ü yeniden dünyanın gündemine getirdiği için Trump’a teşekkür ediyorum. İsrail’e iyilik yaptığını zannediyor ama İsrail bugün her zamankinden daha fazla yalıtılmış durumda. ABD tarihin ve barışın yanlı tarafında yer almayı seçti.” diiye konuştu.

“İsrail’e herşeyi vererek anlaşma sağlayamazsınız’’

Konferansta konuşan İsrail meclisindeki (Knesset) Arap Bloku milletvekillerinden Ahmed et-Tıybi ise, Kudüs’ün Filistin-İsrail sorununun en önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek, “Trump, işgal söylemini benimsedi. ABD Dışişleri Bakanlığının Kudüs’ün ilhakına karşı çıkan geleneksel pozisyonundan ayrıldı. Filistinlilere hiçbir şeylerinin olmadığını, İsrail’e ise her şeyin sahibi olduğunu söyleyerek bir anlaşma sağlayamazsınız. Bu ne Kudüs ne sınır ne mülteci ne de egemenlik sorununu çözmek değildir. Trump’ın Filistinli yetkililer ile hiçbir istişarede bulunmadığı çok açık.” dedi.

Trump’ın danışmanları Jared Kushner ve Jason Greenblatt ile ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman’ı da eleştiren Tıybi, “Bunlar silâhşörler. Üçü de Knesset’in yarısından daha fazla İsrailli yerleşimcilerin tarafını tutuyor.” diye konuştu.